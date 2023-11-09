هل سيعود سي إم بانك إلى WWE في حدث Survivor Series؟

منذ سنوات طويلة، يتردد خبر عودة سي إم بانك إلى WWE كإحدى أكثر الشائعات انتشارًا في عالم المصارعة الحرة، وخاصة قبل كل حدث كبير مثل Royal Rumble، وهذا لم يتحقق أبدًا، ولكن الآن يبدو أن هناك فرصة كبيرة لعودته في حدث Survivor Series، الذي سيقام في مدينة شيكاغو موطن بانك الأصلي، وهو ما يجعلها المناسبة المثالية لظهوره مرة أخرى.

سي إم بانك وشعار حدث Survivor Series - مصدر الصورة: All Elite Wrestling.

البقاء في AEW

لم يكن هناك خيار أفضل لسي إم بانك من البقاء في AEW، فهو كان النجم الألمع في عرض AEW Collision الأسبوعي، وكان مُدرج في قصة مثيرة ومتقنة، وكان يحمل لقبًا أبتكره بنفسه وسماه Real World Championship، كل شيء كان مثاليًا حتى ظهر جاك بيري في حدث All IN 2023 وأحدث فوضى، فأثار خلافًا بينه وبين سي إم بانك اضطر توني خان بسببه لإلغاء عقد بانك، وهكذا انتهت رحلة بانك مع AEW التي كانت تستحق المزيد من الوقت والإبداع.

الانضمام إلى TNA

فرصة عودة سي إم بانك إلى عالم المصارعة لا تقتصر على WWE فقط، بل يمكنه أيضًا الانضمام إلى IMPACT Wrestling وقيادة ثورة جيل جديد من المصارعين في الاتحاد الذي سيستعيد اسمه الأصلي (TNA) في عام 2024 مع حدث Hard To Kill، هذا الخيار سيجعل بانك منافسًا قويًا لـ WWE وAEW وسيعيد له البريق الذي فقده في السنوات الأخيرة، ولكن ليس كل شيء سهل لهذه الدرجة، فستحتاج إدارة TNA إلى بذل جهد كبير للحصول على خدمات بانك سواء من حيث المقابل المادي الضخم أو من حيث الرؤية الإبداعية التي تتناسب مع شخصية بانك وطموحاته، ولا ننسى أن بانك له تاريخ مع TNA حيث كان يصارع فيها بين عامي 2002 و2004 قبل أن يرحل إلى Ring of Honor ويصنع اسمًا لنفسه هناك.

العودة إلى WWE

في عام 2014، شارك سي إم بانك في مباراة Royal Rumble والتي هي آخر ظهور له في WWE، فقد غادر الشركة في اليوم التالي وأعلن اعتزاله من مصارعة المحترفين في وقت لاحق من ذلك العام، ولم يعد يظهر في أي اتحاد آخر حتى عاد إلى الحلبة في اتحاد AEW في أغسطس 2021.

This was the last time we saw CM Punk wrestling on WWE TV. pic.twitter.com/4AykdXdKuE — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) November 3, 2023

ومنذ ذلك الحين، يترقب الجمهور عودته إلى WWE، التي كانت دائمًا الخيار الأكثر شعبية لسي إم بانك، ولكن الغريب في هذا الأمر هو أنه رغم أن كل الأنباء والتصريحات تؤكد أن WWE لا تريد عودة بانك إلى صفوفها، إلا أنه يوجد العديد من التلميحات التي تظهر في عرض RAW الأسبوعي، حيث يقوم بعض المصارعين باستعمال عبارات أو حركات تخص بانك مثل شينسكي ناكامورا في الفيديو التالي:

تأثير استحواذ Endeavor على WWE

إذا لم تكن شركة Endeavor هي المالكة الجديدة لاتحاد WWE، لما كانت عودة سي إم بانك مُمكنة أو مطلوبة؛ نظرًا للخلافات التي كانت بين بانك وبين تريبل إتش وفينس ماكمان، وأيضًا بسبب النجاح الكبير الذي تحققه WWE مؤخرًا في بيع التذاكر والحضور الجماهيري والأرباح المالية، ولذلك فهي لا تشعر بالحاجة إلى التعاقد مع نجم كبير في هذا الوقت، خصوصًا أن بانك قد يكون مصدر إزعاج في غرفة خلع الملابس التي يجب أن تكون هادئة ومتآلفة.

موعد عودة سي إم بانك المتوقع

ينتظر الجميع عودة سي إم بانك إلى WWE في حدث Survivor Series الذي سيكون في 25 نوفمبر القادم، والذي سيُقام في مدينة شيكاغو التي هي مسقط رأس بانك، هذه العودة هي الشيء الوحيد القادر على أن يجعل هذا الحدث من الأحداث التاريخية في المصارعة الحرة، خاصة أن رومان رينز لن يشارك في الحدث، وهناك الكثير من المشجعين الذين اقتنوا التذاكر لهذا العرض آملين في رؤية سي إم بانك على الحلبة، من المحتمل أن يظهر بانك بطريقة مفاجئة في بداية العرض، أو يتدخل في مباراة الـ WarGames، أو يبدأ عداوة مع شينسكي ناكامورا أو سيث رولينز.

منافس سي إم بانك المتوقع في WWE

سيث رولينز هو الخصم المثالي لسي إم بانك، لأنهما يمتلكان موهبة وشخصية متقاربة، ويتشوق الجماهير لرؤية مواجهة أخرى بينهما، بالإضافة إلى أنهما ليسا على وفاق في الحقيقة؛ مما يزيد من حدة وإثارة نزاعهما، وربما نحظى بفرصة مشاهدة هذه المباراة في WrestleMania 40 إذا كانت الظروف مواتية.

كيف يمكن أن يغير سي إم بانك مشهد المصارعة إذا عاد إلى WWE؟

سي إم بانك هو واحد من أشهر المصارعين في العالم، وله جمهور ضخم يتابعه أينما ذهب، ولذلك فهو يمثل قيمة كبيرة لأي اتحاد ينتمي إليه، سواء كان AEW أو TNA أو WWE، فإذا كان بقى مع AEW، كان سيكون عنصرًا مهمًا في قائمة نجوم الاتحاد، وسيشارك في أحداث رئيسية ومثيرة، وإذا انتقل إلى TNA فسيكون دافع قوي للمشاهدين لمتابعة العرض، وسيحسن من مستوى الاتحاد وسمعته، وإذا عاد إلى WWE فسيكون صدمة كبيرة للجميع، وسيجذب الكثير من الاهتمام والإعلام، وسيكون هناك الكثير من القصص الرائعة التي من الممكن أن يكون جزءًا منها.