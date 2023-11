هل سيعود سي إم بانك إلى WWE في حدث Survivor Series؟

منذ سنوات طويلة، يتردد خبر عودة سي إم بانك إلى WWE كإحدى أكثر الشائعات انتشارًا في عالم المصارعة الحرة، وخاصة قبل كل حدث كبير مثل Royal Rumble، وهذا لم يتحقق أبدًا، ولكن الآن يبدو أن هناك فرصة كبيرة لعودته في حدث Survivor Series، الذي سيقام في مدينة شيكاغو موطن بانك الأصلي، وهو ما يجعلها المناسبة المثالية لظهوره مرة أخرى.

سي إم بانك وشعار حدث Survivor Series - مصدر الصورة: All Elite Wrestling.

لم يكن هناك خيار أفضل لسي إم بانك من البقاء في AEW، فهو كان النجم الألمع في عرض AEW Collision الأسبوعي، وكان مُدرج في قصة مثيرة ومتقنة، وكان يحمل لقبًا أبتكره بنفسه وسماه Real World Championship، كل شيء كان مثاليًا حتى ظهر جاك بيري في حدث All IN 2023 وأحدث فوضى، فأثار خلافًا بينه وبين سي إم بانك اضطر توني خان بسببه لإلغاء عقد بانك، وهكذا انتهت رحلة بانك مع AEW التي كانت تستحق المزيد من الوقت والإبداع.

فرصة عودة سي إم بانك إلى عالم المصارعة لا تقتصر على WWE فقط، بل يمكنه أيضًا الانضمام إلى IMPACT Wrestling وقيادة ثورة جيل جديد من المصارعين في الاتحاد الذي سيستعيد اسمه الأصلي (TNA) في عام 2024 مع حدث Hard To Kill، هذا الخيار سيجعل بانك منافسًا قويًا لـ WWE وAEW وسيعيد له البريق الذي فقده في السنوات الأخيرة، ولكن ليس كل شيء سهل لهذه الدرجة، فستحتاج إدارة TNA إلى بذل جهد كبير للحصول على خدمات بانك سواء من حيث المقابل المادي الضخم أو من حيث الرؤية الإبداعية التي تتناسب مع شخصية بانك وطموحاته، ولا ننسى أن بانك له تاريخ مع TNA حيث كان يصارع فيها بين عامي 2002 و2004 قبل أن يرحل إلى Ring of Honor ويصنع اسمًا لنفسه هناك.

في عام 2014، شارك سي إم بانك في مباراة Royal Rumble والتي هي آخر ظهور له في WWE، فقد غادر الشركة في اليوم التالي وأعلن اعتزاله من مصارعة المحترفين في وقت لاحق من ذلك العام، ولم يعد يظهر في أي اتحاد آخر حتى عاد إلى الحلبة في اتحاد AEW في أغسطس 2021.

This was the last time we saw CM Punk wrestling on WWE TV. pic.twitter.com/4AykdXdKuE

— Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) November 3, 2023