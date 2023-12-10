سي إم بانك يسجل ظهوره في حدث NXT Deadline 2023

سجل العائد حديثًا إلى WWE سي إم بانك ظهوره في افتتاح حدث NXT Deadline 2023 برفقة شون مايكلز الذي يتولى الإشراف الإبداعي على عرض NXT، وكان ظهوره سريعًا لم يستغرق أكثر من 5 دقائق ولكنه كان كافيًا لجذب انتباه الجماهير على كل وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب الإشارة إلى أن عرض إن إكس تي ديدلاين شهد العديد من المواجهات المثيرة والمتنوعة وهناك تغييرات في الألقاب بين المصارعين ونتائج مفاجئة وأداء مميز يستحق الإشادة.

سي إم بانك يلتقط صورة سيلفي مع شون مايكلز - مصدر الصورة: WWE.

ملخص ظهور سي إم بانك

التقط سي إم بانك صورة مع شون مايكلز وأخبره أن العديد من المصارعين في الكواليس توقفوا لالتقاط صور معه لأنهم كبروا وهم يشاهدونه، وقال إنه يريد أن يفعل الشيء نفسه مع شون مايكلز لأنه كان يشاهده وهو صغير، ثم ذكر بانك أنه لم يقرر بعد أي عرض سينضم إليه سواء RAW أو SmackDown أو NXT، وعندما ذكر NXT هتف الجمهور له ليختار العرض الأصفر، ولكن قبل أن يتمكن شون مايكلز من الرد انطلقت موسيقى سي إم بانك لتشير بنهاية الفقرة، احتضن الاثنان بعضهما البعض بابتسامة وتبادلا بعض الكلمات الشخصية في أذنيهم.

سبب ظهور سي إم بانك

سي إم بانك هو اسم يجذب الجماهير بشكل كبير، حتى لو كان ظهوره بسيط وسريع فإنه يحقق نتائج رائعة في زيادة عدد المشاهدين، لهذا السبب يتم استخدام بانك في كل العروض لتحقيق هذا الهدف، حيث ظهر بانك في عرض سماك داون الأخير والآن ظهر في NXT Deadline وسيظهر غدًا في عرض الرو، ومن الملاحظ أنه يوجد أساطير ومصارعين مميزين يظهرون في عرض NXT الأسبوعي؛ حيث شارك منذ بضعة أسابيع أندرتيكر وجون سينا وكودي رودز في نفس العرض، ودافع سيث رولينز عن لقب العالم للوزن الثقيل أمام برون بريكر في أحد العروض، وهذا يعود في المقام الأول لزيادة مشاهدات العرض التطويري بالإضافة لدعم المصارعين الشباب من خلال مشاركتهم معهم.

نتائج NXT Deadline 2023

أقيم في عرض إن إكس تي ديدلاين 7 مباريات مختلفة نتائجهم كالتالي:

أكسيوم ينتصر على ناثان فرازر. دراجون لي ينتصر على دومينيك ميستيريو ويتوج بلقب NXT North American Championship. بلير دافنبورت تنتصر على تيفاني ستراتون ولاش ليجند وكيلاني جوردان وفالون هينلي وتتأهل لمواجهة لايرا فالكيريا على لقب NXT Women’s Championship في حدث NXT New Year’s Evil 2024. كارميلو هايز ينتصر على ليكسيس كينج. تريك وليامز ينتصر على ديجاك وجوش بريجز وبرون بريكر وتايلر بيت ويتأهل لمواجهة إيليا دراجونوف على لقب NXT Championship في حدث NXT New Year’s Evil 2024. كيانا جيمس تنتصر على روكسان بيريز. إيليا دراجونوف ينتصر على بارون كوربن ويحتفظ بلقب NXT Championship.

يمكنك مشاهدة عرض إن إكس تي ديدلاين بالكامل مجانًا على منصة شاهد باستخدام هذا الرابط: [WWE: NXT Deadline 2023]، من الجدير بالذكر أن الحدث القادم لـ NXT سيكون New Year’s Evil في شهر يناير المقبل، ثم حدث Vengeance Day في شهر فبراير.