سي إم بانك يسجل ظهوره في حدث NXT Deadline 2023

سجل العائد حديثًا إلى WWE سي إم بانك ظهوره في افتتاح حدث NXT Deadline 2023 برفقة شون مايكلز الذي يتولى الإشراف الإبداعي على عرض NXT، وكان ظهوره سريعًا لم يستغرق أكثر من 5 دقائق ولكنه كان كافيًا لجذب انتباه الجماهير على كل وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب الإشارة إلى أن عرض إن إكس تي ديدلاين شهد العديد من المواجهات المثيرة والمتنوعة وهناك تغييرات في الألقاب بين المصارعين ونتائج مفاجئة وأداء مميز يستحق الإشادة.

سي إم بانك يلتقط صورة سيلفي مع شون مايكلز - مصدر الصورة: WWE.

التقط سي إم بانك صورة مع شون مايكلز وأخبره أن العديد من المصارعين في الكواليس توقفوا لالتقاط صور معه لأنهم كبروا وهم يشاهدونه، وقال إنه يريد أن يفعل الشيء نفسه مع شون مايكلز لأنه كان يشاهده وهو صغير، ثم ذكر بانك أنه لم يقرر بعد أي عرض سينضم إليه سواء RAW أو SmackDown أو NXT، وعندما ذكر NXT هتف الجمهور له ليختار العرض الأصفر، ولكن قبل أن يتمكن شون مايكلز من الرد انطلقت موسيقى سي إم بانك لتشير بنهاية الفقرة، احتضن الاثنان بعضهما البعض بابتسامة وتبادلا بعض الكلمات الشخصية في أذنيهم.

.@CMPunk to #WWENXT?

You just never know what may happen… 🤔#NXTDeadline pic.twitter.com/7GEyU7p7zA

— WWE (@WWE) December 10, 2023