سيزارو يفوز بأول لقب عالم في مسيرته ROH World Championship

فاز كلاوديو كاستالينو (سيزارو) لأول مرة في مسيرته بلقب عالم، حيث استطاع أن يهزم البطل جوناثان جريشام في عرض Death Before Dishonor بالضربة القاضية واقتناص حزام ROH World Championship.

مباراة كلاوديو كاستالينو ضد جوناثان جرشيام

قدم كلاوديو كاستالينو أداء رائع في المباراة واستطاع أن يحطم خصمه بكل سهولة، نظرات «كلاوديو» بعد فوزه بالحزام بها الكثير من المشاعر والعاطفة والاحساس بالتقدير الذي لم يكن يحظى به طوال مسيرته مع WWE، ويتفق في هذا «ويليام ريجل» الذي ظل ينظر إلى «كلاوديو» وهو سعيد بالانجاز الذي حققه.

عمر «كلاوديو» الآن هو 42 عام، أي سنواته في عالم المصارعة الحرة لن تتعدى الـ10 سنوات على أقصى تقدير، لذلك من المؤسف أن يحظى بالتقدير في هذا العمر المتقدم بعد مسيرة طويلة مع الكثير من الاتحادات.

بطولات كلاوديو كاستالينو (سيزارو) مع WWE

عانى كلاوديو كاستالينو من اضطهاد كبير عندما كان يعمل في اتحاد WWE، حيث لم يأخذ أي فرصة على لقب عالمي مثل حزام WWE أو الحزام الكوني.

وحتى في الألقاب الأخرى فهو لم يفز سوى بحزام الولايات المتحدة الأمريكية لمرة واحدة فقط، وتم حصر دوره في فئة الفرق الزوجية، حيث فاز بأحزمة الفرق 7 مرات تعاون فيهم مع تايسون كيد وشيمس وشينسكي ناكامورا، وهذا بالتأكيد لم يكن من مقام سيزارو.

فهو يستحق دفعات أكبر من هذا بكثير، لذلك قرر سيزارو عدم تجديد عقده مع WWE في شهر فبراير الماضي والانضمام إلى اتحاد AEW وROH الذي يرأسهم توني خان.