تذاكر البطولة.. قرار هـام من الكاف بشأن بطولة أمم أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، النقاب عن قراره، بتأجيل انطلاق المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، وذلك من أجل استكمال بعض الترتيبات التنظيمية وضمان أفضل تجربة للجماهير.

ماذا حدث؟

ووفقًا لما كان مخطط له فقد كان من المقرر أن تُفتح عملية البيع في تمام الساعة الثانية ظهر الخميس الماضي بتوقيت القاهرة، غير أن الموقع الإلكتروني المخصص للتذاكر واجه مشاكل تقنية بعد دقائق من إطلاقه، ما حال دون إتمام الجماهير لعمليات الشراء.

وقال الكاف في بيانه أنه يعمل بالتنسيق مع اللجنة المنظمة المحلية وشركاء البطولة على استكمال جميع التفاصيل المتعلقة بآلية البيع، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد لانطلاق المرحلة الأولى من المبيعات في الوقت المناسب.

موعد البطولة؟

وتستضيف المغرب النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، حيث يُنتظر أن تشهد البطولة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا في ظل استضافة المملكة للحدث القاري للمرة الثانية في تاريخها.