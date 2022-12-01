موعد مباراة بلجيكا وكرواتيا والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي مبكر بالمونديال يجمع كلًا من المنتخب البلجيكي، والمنتخب الكرواتي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022 المقامة في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويتصدر المنتخب الكرواتي المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، متساويًا في عدد النقاط مع منتخب المغرب الذي يأتي في المركز الثاني، بينما يحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين يتذيل منتخب كندا المجموعة بدون نقاط.

ويحتاج المنتخب الكرواتي للتعادل فقط كي يتأهل إلى دور الـ 16، بينما يحتاج المنتخب البلجيكي إلى الفوز من أجل التأهل دون الدخول في حسابات أخرى.

وتقام مباراة بلجيكا وكرواتيا اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

وتعرض مباراة بلجيكا وكرواتيا عبر قنوات: “beIN Sports HD 2 Max”، و”Alkass EXTRA TWO HD”.

وتأتي مباراة بلجيكا وكرواتيا بتعليق صوتي لكلًا من: حفيظ دراجي، عبر قناة “beIN Sports HD 2 Max”، وسمير اليعقوبي، عبر قناة “Alkass EXTRA TWO HD”.