BBC: كاف يفسخ تعاقده مع قنوات Bein Sports ويطالبها بـ 80 مليون دولار والأخيرة تعلن اللجوء للقضاء

كشفت تقارير صحفية بريطانية مساء اليوم الثلاثاء عن قرار اتحاد كرة القدم الأفريقي “كاف” بإلغاء عقد التعاون مع قنوات “beIN” القطرية، حيث أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC Sport” بأن القرار تم اتخاذه في الأول من سبتمبر عام 2023، حيث تم إبلاغ مجموعة “beIN” الإعلامية القطرية بإلغاء العقد الذي تم توقيعه في عام 2017 بقيمة 415 مليون دولار ولمدة 12 عامًا والذي جرى تنفيذه حينها بشكل فوري.

لوجو كاف ولوجو بي ان سبورتس - المصدر: بي بي سي سبورت

أوضحت الهيئة الإعلامية أن “كاف” أبلغ شبكة “beIN” سبورت بأنها قامت بانتهاك العقد، وأعلنت عن نيتها استرداد مبالغ مستحقة تقدر بنحو 80 مليون دولار، وردت شبكة “beIN” سبورت بأنها ستقوم باللجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقها.

يأتي هذا القرار قبيل انطلاق كأس السوبر الأفريقي، الذي سيقام في السعودية ويجمع بين الفريقين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد كرة القدم الأفريقي “كاف” عن اجتماع لجنته التنفيذية عبر الإنترنت يوم الخميس المقبل، سيترأس هذا الاجتماع رئيس “كاف” الدكتور باتريس موتسيبي.

وبالنسبة للمنافسات الرياضية، ستشهد النسخة الأولى من دوري أفريقيا لكرة القدم افتتاحية قوية حيث يلتقي الأهلي وسيمبا التنزاني، وهذه البطولة تجمع ثمانية أندية. تبدأ المنافسات في دور الثمانية بمباراتي ذهاب وإياب، تليها مرحلة نصف النهائي والنهائي، ومدة البطولة ستكون أربعة أسابيع تبدأ من العشرين من أكتوبر في دار السلام، تنزانيا.