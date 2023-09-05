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BBC: كاف يفسخ تعاقده مع قنوات Bein Sports ويطالبها بـ 80 مليون دولار والأخيرة تعلن اللجوء للقضاء

حسام إبراهيم

كشفت تقارير صحفية بريطانية مساء اليوم الثلاثاء عن قرار اتحاد كرة القدم الأفريقي “كاف” بإلغاء عقد التعاون مع قنوات “beIN” القطرية، حيث أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC Sport” بأن القرار تم اتخاذه في الأول من سبتمبر عام 2023، حيث تم إبلاغ مجموعة “beIN” الإعلامية القطرية بإلغاء العقد الذي تم توقيعه في عام 2017 بقيمة 415 مليون دولار ولمدة 12 عامًا والذي جرى تنفيذه حينها بشكل فوري.

كاف يعلن فسخ تعاقده مع بي ان سبورت

لوجو كاف ولوجو بي ان سبورتس - المصدر: بي بي سي سبورت

أوضحت الهيئة الإعلامية أن “كاف” أبلغ شبكة “beIN” سبورت بأنها قامت بانتهاك العقد، وأعلنت عن نيتها استرداد مبالغ مستحقة تقدر بنحو 80 مليون دولار، وردت شبكة “beIN” سبورت بأنها ستقوم باللجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقها.

كاف يعلن فسخ تعاقده مع بي ان سبورت - مصدر الصورة: موقع بي بي سي سبورت
كاف يعلن فسخ تعاقده مع بي ان سبورت – مصدر الصورة: موقع بي بي سي سبورت

يأتي هذا القرار قبيل انطلاق كأس السوبر الأفريقي، الذي سيقام في السعودية ويجمع بين الفريقين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد كرة القدم الأفريقي “كاف” عن اجتماع لجنته التنفيذية عبر الإنترنت يوم الخميس المقبل، سيترأس هذا الاجتماع رئيس “كاف” الدكتور باتريس موتسيبي.

وبالنسبة للمنافسات الرياضية، ستشهد النسخة الأولى من دوري أفريقيا لكرة القدم افتتاحية قوية حيث يلتقي الأهلي وسيمبا التنزاني، وهذه البطولة تجمع ثمانية أندية. تبدأ المنافسات في دور الثمانية بمباراتي ذهاب وإياب، تليها مرحلة نصف النهائي والنهائي، ومدة البطولة ستكون أربعة أسابيع تبدأ من العشرين من أكتوبر في دار السلام، تنزانيا.

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حسام إبراهيم

خريج كلية التجارة شعبة محاسبة، بالإضافة لعملي في مجال المحاسبة إلا أنني مهتم وشغوف بعلوم التكنولوجيا والإنترنت خاصةً محال كتابة وتحرير المقالات الإخبارية والتقارير الإقتصادية والرياضية والتقنية.

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