“Ballon d’or” متى حفل الكرة الذهبية 2023 وموعد إعلان أسماء المرشحين

ينتظر عدد كبير من عشاق كرة القدم حفل الكرة الذهبية والذي يتم من خلاله اختيار أفضل لاعب في العالم من خلال استفتاء تقوم به مجلة فرانس فوتبول، حيث تعد الجائزة من أقدم الجوائز في عالم كرة القدم لاختيار أفضل لاعب في العالم وهي الأشهر بين جميع الجوائز، إذ قام الفيفا بالاشتراك فترة مع فرانس فوتبول لتقديم جائزة أفضل لاعب في العالم، ولكن تم الانفصال مرة أخرى حيث يقدم الفيفا جائزته لأفضل لاعب “the Best” بجانب جائزة أفضل لاعب من قبل فرانس فوتبول “Ballon d’or”، ومن المنتظر أن يكون الحفل مع نهاية شهر أكتوبر، حيث يتم نقل حفل الكرة الذهبية يوم 30 أكتوبر المقبل.

المصدر: صفحة Ballon d'or- تويتر

يقام حفل البالون دور في باريس يوم 30 أكتوبر، ومن المنتظر أن تقوم مجلة فرانس فوتبول بالإعلان عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم اليوم الأربعاء (7.30)، وذلك وفق الاستفتاء الذي تقوم به المجلة، كما سيتم نشر الإعلان عن قائمة المرشحين عبر صفحة المجلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدأت جائزة البالون دور في عام 1956 وكانت من نصيب “ستانلي ماثيوس” ولم تتوقف إلا في عام واحد وهو عام 2019-2020 وذلك بسبب جائحة كورونا، وكان أخر من فاز بها العام الماضي وفق الأداء الكبير الذي قدمه مع ناديه اللاعب الفرنسي “كريم بنزيما ” لاعب نادي الاتحاد السعودي الحالي، وذلك بعد منافسه مع “ماني” لاعب النصر الحالي، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، بينما من المتوقع أن تتجه الجائزة هذا العام إلى ميسي بعد فوزه بكأس العالم قطر 2022 مع منتخب الأرجنتين بنهاية العام الماضي.

See you in september! 🌕👀

Men's Ballon d'Or: 3⃣0⃣ nominees

Women's Ballon d'Or: 2⃣0⃣ nominees

Yachine Trophy: 🔟 nominees

Kopa Trophy: 🔟 nominees#ballondor pic.twitter.com/HriFktA6Nv

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) June 9, 2023