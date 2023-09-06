أخبار الرياضة

“Ballon d’or” متى حفل الكرة الذهبية 2023 وموعد إعلان أسماء المرشحين

محمد عثمان

ينتظر عدد كبير من عشاق كرة القدم حفل الكرة الذهبية والذي يتم من خلاله اختيار أفضل لاعب في العالم من خلال استفتاء تقوم به مجلة فرانس فوتبول، حيث تعد الجائزة من أقدم الجوائز في عالم كرة القدم لاختيار أفضل لاعب في العالم وهي الأشهر بين جميع الجوائز، إذ قام الفيفا بالاشتراك فترة مع فرانس فوتبول لتقديم جائزة أفضل لاعب في العالم، ولكن تم الانفصال مرة أخرى حيث يقدم الفيفا جائزته لأفضل لاعب “the Best” بجانب جائزة أفضل لاعب من قبل فرانس فوتبول “Ballon d’or”، ومن المنتظر أن يكون الحفل مع نهاية شهر أكتوبر، حيث يتم نقل حفل الكرة الذهبية يوم 30 أكتوبر المقبل.

متى حفل الكرة الذهبية 2023

المصدر: صفحة Ballon d'or- تويتر

قد يهمك:

موعد تقديم الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة ballon d’or

بعد حصول الفرنسي كريم بنزيما على جائزة الكرة الذهبية.. تعرف على الفائزين بجوائز الكرة الذهبية الأخرى 2022

يقام حفل البالون دور في باريس يوم 30 أكتوبر، ومن المنتظر أن تقوم مجلة فرانس فوتبول بالإعلان عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم اليوم الأربعاء (7.30)، وذلك وفق الاستفتاء الذي تقوم به المجلة، كما سيتم نشر الإعلان عن قائمة المرشحين عبر صفحة المجلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

موعد إعلان مرشحين الكرة الذهبية
المصدر: صفحة Ballon d’or- تويتر

بدأت جائزة البالون دور في عام 1956 وكانت من نصيب “ستانلي ماثيوس” ولم تتوقف إلا في عام واحد وهو عام 2019-2020 وذلك بسبب جائحة كورونا، وكان أخر من فاز بها العام الماضي وفق الأداء الكبير الذي قدمه مع ناديه اللاعب الفرنسي “كريم بنزيما ” لاعب نادي الاتحاد السعودي الحالي، وذلك بعد منافسه مع “ماني” لاعب النصر الحالي، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، بينما من المتوقع أن تتجه الجائزة هذا العام إلى ميسي بعد فوزه بكأس العالم قطر 2022 مع منتخب الأرجنتين بنهاية العام الماضي.

ينافس ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي إيرلينج هالاند في الحصول على البالون دور، حيث يعد ميسي أكثر اللاعبين فوزا بها، إذ نجح في حصد اللقب 7 مرات وتعد تلك هي المرة الـ8 في حالة فاز بالجائزة، وهو اللاعب الوحيد من الأرجنتين الذي فاز بها، ونجح هالاند العام الماضي بتحقيق مستوى جيد مع فريق السيتي حيث نجح في حصد الأبطال لأول مرة مع مانشستر سيتي بجانب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد والسوبر الأوروبي، وسيتم الإعلان عن المرشحين اليوم الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

Avatar of محمد عثمان
محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات