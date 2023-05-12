نتائج قرعة كأس آسيا 2023 وموعد إقامة البطولة

أقيمت أمس الخميس، في دولة قطر، قرعة دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023، في السطور التالية سوف نتعرف على نتائج القرعة وموعد إقامة البطولة.

نتائج قرعة كأس آسيا 2023

تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 6 مجموعات بحسب التصنيف الدولي لكل منتخب، وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: وضمت منتخبات قطر والصين ولبنان وطاجيكستان.

المجموعة الثانية: وضمت منتخبات سوريا والهند وأستراليا وأوزبكستان.

المجموعة الثالثة: وضمت منتخبات إيران والإمارات وهونج كونج وفلسطين.

المجموعة الرابعة: ضمت منتخبات اليابان وإندونيسيا والعراق وفيتنام.

المجموعة الخامسة: والتي شملت منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: ضمت منتخب السعودية مع تايلاند وقرغيزستان ومنتخب عمان.

Ladies and gentlemen, the draw is done! ✅ The Groups are set! ✔️ Let the countdown to #AsianCup2023 begin! pic.twitter.com/UtgH8jgsfd — #AsianCup2023 (@afcasiancup) May 11, 2023

طريقة حسم التأهل للدور القادم من كأس آسيا

تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات وسوف يصعد للدور القادم المتصدر والوصيف من كل مجموعة.

وسوف يتم اختيار أفضل 4 فرق قدمت أداء مميزا ضمن منتخبات المركز الثالث من كل المجموعات.

وبذلك يتم الانتقال إلى الأدوار الاقصائية في دور ال16 من بطولة كأس آسيا، بحيث يتم اعتماد تأهل الفائز من كل مواجهة حتى نصل إلى البطل في النهاية.

#AsianCup2023 match schedule is finally out! ✅ Defending champions, 🇶🇦 Qatar will face 🇱🇧 Lebanon in the opening match at the 68,895-capacity Al Bayt Stadium! READ: https://t.co/uarGAvV1ea pic.twitter.com/7Dm3c8duwJ — #AsianCup2023 (@afcasiancup) May 11, 2023

موعد إقامة بطولة كأس آسيا 2023

تقام البطولة على أرض دولة قطر، وتم اختيارها بعد النجاح الكبير الذي تم تحقيقه في بطولة كأس العالم، وسوف تنطلق البطولة يوم 12 يناير 2024 وتستمر حتى 10 فبراير 2024.

يذكر أن منتخبات قطر والسعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا كلها جاءت في التصنيف الأول الخاص بقرعة كأس آسيا.