نتائج قرعة كأس آسيا 2023 وموعد إقامة البطولة

أقيمت أمس الخميس، في دولة قطر، قرعة دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023، في السطور التالية سوف نتعرف على نتائج القرعة وموعد إقامة البطولة.

تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 6 مجموعات بحسب التصنيف الدولي لكل منتخب، وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: وضمت منتخبات قطر والصين ولبنان وطاجيكستان.

المجموعة الثانية: وضمت منتخبات سوريا والهند وأستراليا وأوزبكستان.

المجموعة الثالثة: وضمت منتخبات إيران والإمارات وهونج كونج وفلسطين.

المجموعة الرابعة: ضمت منتخبات اليابان وإندونيسيا والعراق وفيتنام.

المجموعة الخامسة: والتي شملت منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: ضمت منتخب السعودية مع تايلاند وقرغيزستان ومنتخب عمان.

