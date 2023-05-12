أخبار الرياضة

نتائج قرعة كأس آسيا 2023 وموعد إقامة البطولة

محمد مختار

أقيمت أمس الخميس، في دولة قطر، قرعة دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023، في السطور التالية سوف نتعرف على نتائج القرعة وموعد إقامة البطولة.

نتائج قرعة كأس آسيا 2023

قد يهمك:

قرعة كأس آسيا 2023.. مواجهات “نارية” للعرب

صدامات عربية مثيرة في قرعة كأس آسيا 2023

تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 6 مجموعات بحسب التصنيف الدولي لكل منتخب، وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: وضمت منتخبات قطر والصين ولبنان وطاجيكستان.

المجموعة الثانية: وضمت منتخبات سوريا والهند وأستراليا وأوزبكستان.

المجموعة الثالثة: وضمت منتخبات إيران والإمارات وهونج كونج وفلسطين.

المجموعة الرابعة: ضمت منتخبات اليابان وإندونيسيا والعراق وفيتنام.

المجموعة الخامسة: والتي شملت منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: ضمت منتخب السعودية مع تايلاند وقرغيزستان ومنتخب عمان.

طريقة حسم التأهل للدور القادم من كأس آسيا

تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات وسوف يصعد للدور القادم المتصدر والوصيف من كل مجموعة.

وسوف يتم اختيار أفضل 4 فرق قدمت أداء مميزا ضمن منتخبات المركز الثالث من كل المجموعات.

وبذلك يتم الانتقال إلى الأدوار الاقصائية في دور ال16 من بطولة كأس آسيا، بحيث يتم اعتماد تأهل الفائز من كل مواجهة حتى نصل إلى البطل في النهاية.

موعد إقامة بطولة كأس آسيا 2023

تقام البطولة على أرض دولة قطر، وتم اختيارها بعد النجاح الكبير الذي تم تحقيقه في بطولة كأس العالم، وسوف تنطلق البطولة يوم 12 يناير 2024 وتستمر حتى 10 فبراير 2024.

يذكر أن منتخبات قطر والسعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا كلها جاءت في التصنيف الأول الخاص بقرعة كأس آسيا.

Avatar of محمد مختار
محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

أحدث المقالات