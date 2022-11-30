موعد مباراة الأرجنتين وبولندا والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، لمواجهة مصيرية وحاسمة أمام المنتخب البولندي بقيادة روبرت ليفاندوفسكي ، في المباراة التي تجمع بين راقصي التانجو والنسور البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022 المقامة في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتقام مباراة الأرجنتين وبولندا اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر الجاري، على استاد “974” في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت قطر والسعودية.

ويتصدر المنتخب البولندي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع المكسيك وفوزه على السعودية، بينما يحتل الأرجنتين مركز الوصيف برصيد 3 نقاط وبالتساوي مع السعودية، بينما يتذيل منتخب المكسيك المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد تعادله 1 / 1 مع بولندا في المباراة الأولى.

وتعرض مباراة الأرجنتين وبولندا عبر قنوات: “beIN sports HD MAX2″، و”Alkass EXTRA TWO HD”، و”beIN SPORTS connect”.

وتأتي مباراة الأرجنتين وبولندا بتعليق صوتي لكلًا من: رؤوف خليف، عبر قناة “beIN sports HD MAX2″، وخالد الحدي، عبر قناة “Alkass EXTRA TWO HD”.