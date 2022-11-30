سيناريو غير متوقع.. الأرجنتين وبولندا إلى ثمن نهائي كأس العالم2022

تمكن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، من تحقيق فوز غالي على المنتخب البولندي بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2022.

حيث استطاع اللاعب الأرجنتيني «أليكسيس ماك اليستير» تسجيل هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 47 من زمن المباراة ، فيما أضاف اللاعب «جوليان ألفاريز» الهدف الثاني ليضمن تأهل منتخب الأرجنتين لدور الـ16 بالمونديال.

وعلى الجانب الأخر من المجموعة، حقق منتخب المكسيك الفوز على المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف، ليخدم هذا السيناريو منتخب بولندا، الذي صعد برفقة المنتخب الأرجنتيني لدور الـ16، نظرًا لفارق عامل الأهداف.