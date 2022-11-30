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سيناريو غير متوقع.. الأرجنتين وبولندا إلى ثمن نهائي كأس العالم2022

نصر حماده

تمكن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، من تحقيق فوز غالي على المنتخب البولندي بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2022.

سيناريو غير متوقع.. الأرجنتين وبولندا إلى ثمن نهائي كأس العالم2022 2 30/11/2022 - 11:35 م

حيث استطاع اللاعب الأرجنتيني «أليكسيس ماك اليستير» تسجيل هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 47 من زمن المباراة ، فيما أضاف اللاعب «جوليان ألفاريز» الهدف الثاني ليضمن تأهل منتخب الأرجنتين لدور الـ16 بالمونديال.

كاس العالم قطر 2022 تشكيل السعودية المتوقع أمام المكسيك والقنوات المجانية الناقلة

سيناريو غير متوقع.. الأرجنتين وبولندا إلى ثمن نهائي كأس العالم2022 1 30/11/2022 - 11:35 م

وعلى الجانب الأخر من المجموعة، حقق منتخب المكسيك الفوز على المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف، ليخدم هذا السيناريو منتخب بولندا، الذي صعد برفقة المنتخب الأرجنتيني لدور الـ16،  نظرًا لفارق عامل الأهداف.

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نصر حماده

كاتب وصانع محتوى؛ مهتم بكل جديد في عالم الإعلام الرقمي.

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