موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي التعاون والرائد في دوري روشن السعودي 2023-1444

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مباراة قوية ستجمع بين كل من نادي التعاون والرائد، في أطار منافسات الجولة الـ 26 في دوري روشن السعودي 2023، وفي السطور التالية سنتعرف على موعد وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

موعد مباراة نادي التعاون والرائد القادمة 1444 ه‍

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، المباراة التي ستجمع نادي التعاون والرائد، يوم الثلاثاء الموافق 09 مايو 2023، في تمام الساعة 07.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما وتم طرح تذاكر المباراة على موقع تكت مكس، على النحو التالي.

خطوات حجز تذاكر “مباراة نادي التعاون والرائد ” عبر موقع تكت مكس

يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني، عبر موقع تكت مكس، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع تكت مكس ( أضغط هنا ).

• الخطوة الثانية قم بالضغط على حجز تذاكر “مباراة التعاون والرائد “.

• الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والأحكام، ثم قم بالضغط على أيقونة “أحجز الآن”.

• الخطوة الرابعة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

• الخطوة الخامسة قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة، وتسديد قيمة التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.