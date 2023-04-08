موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي التعاون والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-1444

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة، مباراة قوية ستجمع بين كل من نادي التعاون والاتفاق، ويأتي ذلك ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023، وفي السطور التالية سنتعرف على خطوات حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني.

موعد مباراة نادي التعاون والاتفاق القادمة 1444 ه‍

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة، المباراة التي ستجمع بين نادي التعاون والاتفاق، يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023، في تمام الساعة 10.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 09.00 مساء بتوقيت القاهرة، كما ويتم نقل المباراة عبر قناة SSC، فيما تم طرح تذاكر المباراة على النحو التالي.

خطوات حجز تذاكر مباراة نادي التعاون والاتفاق عبر موقع تكت مكس

يتم حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني، عبر أتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولي قم بالدخول إلى موقع تكت مكس ( أضغط هنا ).

• الخطوة الثانية قم بالضغط على أيقونة “مباراة نادي التعاون والاتفاق”.

• الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والأحكام.

• الخطوة الرابعة قم بالضغط على ايقونة ” احجز الآن “.

• الخطوة الخامسة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

• الخطوة السادسة قم بتحديد عدد التذاكر، وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة، وطباعة التذاكر على الجوال للدخول بها للمباراة.