موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-1444

يستضيف استاد جامعة الملك سعود في الرياض، مباراة قوية ستجمع بين كل من نادي النصر بقيادة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو ونادي الخليج، في أطار منافسات الجولة 26 في دوري روشن السعودي 2023، وفي السطور التالية سنتعرف على موعد ورابط حجز تذاكر المباراة.

موعد مباراة نادي النصر والخليج القادمة 1444 ه‍

يستضيف استاد جامعة الملك سعود في الرياض المباراة التي ستجمع كل من نادي النصر والخليج، يوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023، في تمام الساعة 07.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما ويتم نقل أحداث المباراة عبر قناة SSC السعودية، فيما وتم طرح تذاكر المباراة على منصة الأول بارك، على النحو التالي.

خطوات حجز تذاكر مباراة نادي النصر والخليج القادمة عبر منصة الأول بارك

يتم حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى منصة الأول بارك ( أضغط هنا ).

• الخطوة الثانية قم بالضغط على القائمة في الجانب الأيسر، ثم حدد اللغة العربية، ثم قم بالضغط على “التذاكر”.

• الخطوة الثالثة قم بالضغط على” مباراة نادي النصر والخليج”، ثم قم بالضغط على أيقونة “اشتر تذكرة”.

• الخطوة الرابعة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

• الخطوة الخامسة قم بتحديد عدد المقاعد على خريطة الملعب، وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة، وطباعة التذاكر على الجوال.