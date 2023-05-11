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ملخص عرض AEW Dynamite بتاريخ 11 مايو 2023: جون موكسلي ينتصر على كيني أوميجا في القفص الحديدي

حسام مصطفى

كان عرض AEW Dynamite بتاريخ 11 مايو 2023 حافلاً بالأحداث المثيرة والممتعة، منها عودة بعض المصارعين إلى الشاشة بعد غياب، وإعلانات هامة عن العروض المستقبلية لاتحاد AEW، ومواجهات خلف الكواليس تمهد لصراعات قوية في المستقبل، ومباريات رائعة أبرزها كانت مباراة كيني أوميجا ضد جون موكسلي داخل قفص من الحديد.

AEW Dynamite

نتائج عرض AEW Dynamite الأخير

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في النقاط التالية سنستعرض أهم ما حدث في عرض ديناميت الأخير:AEW Dynamite

  1. في مباراة افتتاحية للعرض، تغلب كلاوديو كاستالينو على راي فينيكس.AEW Dynamite
  2. مارك بريسكو يعلن عن مباراة سيكون حكمًا لها في حدث AEW Double or Nothing، وستكون على ألقاب الزوجي بين فريق FTR ضد فريق جاي ليثال وجيف جاريت.AEW Dynamite
  3. ثاندر روزا تسجل عودتها من جديد للعروض.
  4. تحدث كريس جيريكو عن آدم كول وقال بأنه شخص جبان، ليقاطعه رودريك سترونج ويتحداه لمباراة تثبيت في أي مكان.AEW Dynamite
  5. سجل المصارع ميرو (روسيف سابقًا) عودته في هذا العرض.AEW Dynamite
  6. توني خان رئيس اتحاد AEW أعلن أن لديه إعلانًا هامًا سيقوله في عرض ديناميت القادم.AEW Dynamite
  7. أورانج كاسيدي يهزم دانيال جارسيا ويحتفظ بلقب AEW International Championship.AEW Dynamite
  8. أعلن المصارع كريستيان كيدج أمام الجمهور عن تأهله لمواجهة بطل AEW TNT Championship، وقال إنه يستحق هذه الفرصة لأنه كريستيان كيدج، ولأنه حقق إنجازات عظيمة في مسيرته، وأكد أنه قدم تضحيات كبيرة للوصول إلى القمة.AEW Dynamite
  9. في نهاية العرض، نجح جون موكسلي في الفوز على كيني أوميجا في مباراة عنيفة داخل القفص الحديدي، وذلك بعد أن خان دون كاليس صديقه كيني أوميجا.AEW Dynamite

حقق عرض AEW All In الذي سيقام في ملعب ويمبلي في لندن يوم 28 أغسطس القادم نجاحًا كبيرًا في مرحلة الطلب المسبق، حيث بلغ عدد التذاكر المباعة 68 ألف تذكرة، رغم أنه لم يتم الكشف عن أي مواجهات ستجري في العرض حتى الآن، ومن المتوقع أن يزداد الإقبال على شراء التذاكر مع اقتراب موعد العرض.

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حسام مصطفى

مُدون وصحفي مصري أسواني، متخصص في الصحافة الإلكترونية، أهتم بالمجال التقني والرياضي والسينمائي، شعاري في الحياة هو "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

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