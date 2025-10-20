أنشيلوتي يتصدر قائمة هامة قبل مونديال 2026… تفاصيل

من المعروف للجميع أن تدريب المنتخبات مختلف بشكل كبير عن تدريب الأندية، فالمدرب الذي يتحمل مسؤولية تدريب منتخب ما تختلف مسؤولياته عن تدريبه لأحد الأندية خاصة إنه يحتاج إلى ذكاء وسرعة في إتخاذ أي قرار، فضلًا عن حاجته للقدرة على التعامل مع الضغوط الجماهيرية، ويتصدر كارلو أنشيلوتي مع البرازيل، توماس توخيل مع إنجلترا، وجوليان ناجلسمان مع ألمانيا كأبرز وأقوى المدربين في المشهد الدولي خلال الفترة الحالية.

إمكانيات الثلاثي المرعب

يمتلك هؤلاء المدربين الثلاثة مزيجًا فريدًا من الخبرة التكتيكية، والقيادة الحازمة، والقدرة على صناعة الفرق القادرة على التتويج بالبطولات الكبرى، ما يجعلهم دائمًا فى دائرة الضوء، وترتفع كل التوقعات معهم في كل منافسة.

ووفقا لما جاء في تصنيف شبكة PlanetFootball، يتصدر أنشيلوتي قائمة أفضل مدربي المنتخبات في العالم، قبل إنطلاق مواجهات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026، بينما تُجرى مراسم القرعة فى واشنطن يوم 5 ديسمبر المقبل.

أفضل 10 مدربين عالميين

مع استمرار العد التنازلي لكأس العالم 2026، نستعرض أفضل 10 مدربين عالميين بحسب تصنيف الشبكة العالمية:

1 كارلو أنشيلوتي – البرازيل

بدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب البرازيل فى 2025 بعد انتهاء فترة عمله مع ريال مدريد، ويتوقع أن يقود السامبا لتحقيق لقب كأس العالم السادس، مستفيدًا من خبرته الكبيرة وطموحاته العالية مع منتخب السليساو.

2. توماس توخيل – إنجلترا

ويعد الألماني توماس توخيل أول مدرب أجنبي لإنجلترا منذ فابيو كابيلو، مع مهمة الفوز بأول لقب كبير منذ 1966، فهو يتميز بالحسم في استبعاد اللاعبين وفق فلسفته، والنتائج الحالية مع الأسود الثلاثة تؤكد نجاح خططه.

3. جوليان ناجلسمان – ألمانيا

عاد جوليان ناجلسمان لتدريب المنتخب الألماني بعد إقالته من بايرن ميونخ في 2023، وقاد الفريق إلى ربع نهائي يورو 2024، ويهدف إلى تصحيح إخفاقات المونديال السابقة، مع توقعات قوية للوصول للنهائيات الفترة المقبلة.

4. ليونيل سكالوني – الأرجنتين

تولى ليونيل سكالوني تدريب الأرجنتين بعد إخفاقات مونديال 2018، ونجح في تحقيق لقبين بكوبا أمريكا وفوز بكأس العالم 2022، مثبتًا أنه المدير الفني الذي يصعب التفوق عليه، ويتأهب لمغامرة الحفاظ على لقب المونديال في نسخة 2026.

5. ديدييه ديشامب – فرنسا

ديدييه ديشامب مدرب فرنسا منذ 2012، وفاز بكأس العالم ودوري الأمم الأوروبية، ورغم الانتقادات على أسلوب اللعب الفترة الأخيرة، إلا أن النتائج تتحدث عن نفسها ويستمر في الحفاظ على مكانة منتخب الديوك كأحد أقوى الفرق الأوروبية، ويأمل تعويض إخفاق مونديال 2022 خلال النسخة المقبلة.

6. لويس دي لا فوينتي – إسبانيا

لويس دي لا فوينتي خبير إدارة المواهب الشابة، قاد منتخب إسبانيا للتألق في يورو 2024 بفضل أداء لامع من لامين يامال ونيكو ويليامز، ويعتبر فريقه أحد الأوفر حظًا للفوز بكأس العالم المقبل.

7. مارسيلو بيلسا – أوروجواي

مارسيلو بيلسا المدرب الأسطوري المعروف بأسلوبه المُلهم في ليـدز يونايتد، يتولى تدريب أوروجواي منذ 2023، فهو يمتلك فريقًا موهوبًا، وما يمكن توقعه في كأس العالم يتراوح بين مفاجآت المجموعة وإمكانية الوصول بعيدًا في البطولة.

8. روبرتو مارتينيز – البرتغال

عقب فشل قيادته لبلجيكا، تولى روبرتو مارتينيز تدريب البرتغال في 2023، ونجح في قيادته للفوز بدوري الأمم الأوروبية 2025، ويعد فريقه أحد المرشحين للفوز بكأس العالم مع عودة كريستيانو رونالدو الذي يبحث هو الآخر عن أفضل ختام لمسيرته الحافلة بالإنجازات.

9. رونالد كومان – هولندا

رونالد كومان مدرب هولندا نجح في تحسين أداء المنتخب البرتقالي منذ وصوله إلى نصف نهائي يورو 2024، فهو يعتمد على دفاع قوي بقيادة فيرجيل فان ديك وخط وسط متكامل بقيادة دي يونج، ويسعى للتواجد بقوة مع “الطواحين” في كأس العالم 2026.

10. رالف رانجنيك – النمسا

المدرب الألماني رالف رانجنيك قاد النمسا بأسلوب يعتمد على الضغط العالي، وبرز الفريق في يورو 2024 رغم خروجهم من دور الستة عشر أمام تركيا، فهو يمتلك مجموعة موهوبة من اللاعبين الذين قد يقودونه إلى نهائيات كأس العالم المقبل.