52 ألف مشجع لمباراة الاهلي والرجاء بدوري أبطال إفريقيا | تفاصيل

كشف النادي الأهلي المصري عن حصوله على موافقة من الجهات الأمنية في مصر تقضي بالسماح بحضور عدد 52 ألف مشجع في مدرجات الفريق بلقاء الرجاء المغربي القادم في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويشار إلى أن تلك المباراة ستقام على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وستكون مباراة الذَّهاب (دور الـ8) في مصر، وتقام في تاريخ يوم السبت 22 أبريل 2023 وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما مباراة العودة ستكون في المملكة المغربية وتقام في تاريخ يوم السبت 29 أبريل 2023، وقد أعلن الأهلي عصر اليوم الأحد 16 أبريل 2023 في بيان رسمي حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مشجع في تلك المباراة المهمة بكل تأكيد.

50 ألف مشجع للأهلي و 2000 للرجاء

وقد بذلت لجنة المباريات بالنادي الأحمر جهداً كبيرا في المحاولات مع جهات الأمن للموافقة على حضور هذا العدد (50 ألف متفرج)، كما وجهت الشكر أيضا لتلك الجهات وكذلك شركة تذكرتي وشركة استادات والاتحاد المصري لكرة اقدم للمساعدة في هذه المهمة.

وحسب المصادر فإن العدد الإجمالي 52 لن يكون بكامله لمصلحة النادي الأهلي، حيث أن الفريق حصل على الموافقة بحضور 50 ألف مشجع فقط، أما عن الـ2000 تَذْكِرَة الأخرى ستكون مخصصة لجماهير فريق الرجاء البيضاوي المغربي في ستاد القاهرة.