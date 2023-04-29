“50 ريال” أحجز الآن تذاكر مباراة هجر ضد الأهلي في دوري يلو الجولة 30 وأعرف موعد المباراة والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الراقي موعد مباراة هجر والأهلي في ملعب هجر في إطار مباريات دوري يلو الأسبوع 30، وتقوم الجماهير الأهلوية الآن بحجز تذاكر مباراة الأهلي ضد هجر، من أجل مؤازرة فريقها للتأهل الرسمي لدوري المحترفين السعودي دوري روشن، المكان الطبيعي لقلعة الكؤوس بين كبار الأندية السعودية، كان الأهلي قد لاعب هجر في الدور الأول وفاز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، تلعب في نفس اليوم العديد من المباريات الهامة في دوري روشن، أهمها مباراة أتحاد جدة ضد التعاون، تنقل المباراة عبر قنوات ksa المالك الحصري لنقل كافة مباريات دوري يلو السعودي.

قبل الجولة 30 يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 62 نقطة جمعهم من لعب 29 مباراة، فاز في 18 مباراة وتعادل في 8 وخسر في 3 مباريات، سجل لاعبو الأهلي 43 هدف وأستقبل 21 هدف، ألأما الفريق صاحب الأرض والجمهور نادي هجر فقبل المباراة في المركز أل 11 برصيد 39 نقطة، من خوض 29 مباراة حقق الانتصار في 9 مباريات وتعادل في 12 وخسر في 8 مباريات، سجل مهاجموه 26 واستقبلت شباكه 30 وفيما يلي رابط حجز تذاكر المباراة والموعد.

رابط تذاكر مباراة الأهلي ضد هجر في دوري يلو

لشراء التذاكر إلكترونياً لمشاهدة المباراة من ملعب هجر عليك أتباع الخطوات التالية.

الدخول على رابط e-ticket.app.

من الصفحة الرئيسية النقر على تسجيل دخول.

سجل البيانات المطلوبة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

حدد فئة التذكرة ورقم المقعد الذي تريد الجلوس فيه.

أدفع ثمن التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز ثم أطبع التذكرة على رقم الجوال المسجل.

موعد المباراة

18.15 : السادسة والربع مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش.

19.15 : الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت السودان/ فلسطين/ ليبيا.

20.15 : الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ مصر/ العراق/ قطر/ الكويت.

21.15 : التاسعة والربع بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ دولة سلطنة عمان.

⬅️ || المباراة القادمـة | Next Match الأربعاء 03/05/2023

🏆 | #دوري_يلو

⚽️ | #هجر✖️الأهلي

⌚️ | 08:15م

🏟 | ملعب نادي هجر pic.twitter.com/z9zunbum3O — نادي هجر السعودي (@HajerClub) April 28, 2023

أسعار تذاكر هجر والأهلي

أعلن نادي هجر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن أسعار تذاكر المباراة، وحدد 50 ريال للدرجة الثانية والثالثة شاملة قيمة الضريبة المضافة.

بطاقة المباراة