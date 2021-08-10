5 لاعبين يواجهون مصيراً مظلماً مع بايرن ميونيخ في الموسم الجديد

أفادت تقارير صحفية ألمانية بأن هناك عدداً من لاعبي نادي بايرن ميونيخ سيواجهون فترة صعبة في الموسم الجديد والذي سينطلق قريباً بالنظر للنتائج والإنجازات التي تمكنوا من تحقيقها في الموسم المنصرِم، وجاء في القائمة 5 لاعبين قالت الصحافة الألمانية أنهم لن يتمكنوا من التأقلم مع أجواء بايرن ميونيخ هذا الموسم.

في الموسم الماضي 2020 – 2021 برز العديد من اللاعبين في النصف الأول من الموسم، وفي النصف الثاني من الموسم برز بعض اللاعبين الآخرين الذين استطاعوا تخليص أنفسهم من الانتقادات اللاذعة التي طالت زملائهم في الفريق، ومن اللاعبين الذين تمكنوا من التأقلم سريعاً مع أجواء اللعب في بايرن ميونيخ بالموسم الماضي اللاعب الفرنسي بنيامين بافارد الذي ظهر بقوة في النصف الثاني من الموسم وقام بإثبات نفسه مؤكداً على إمكانية استمراريته في النادي وذلك ما عجز بقية اللاعبين عنه، وفي هذه القائمة نقدم لكم بعض أسماء اللاعبين اللذين سيواجهون صعوبة في الاستمرارية مع الفريق البافاري.

ليروى سانيه:

شهد موسم اللاعب الألماني الشاب تخبطات كبيرة على مستوى الآداء، فعلى الرغم من الموهبة التي يتمتع بها سانيه إلا إن الموسم الماضي كان كابوساً بالنسبة اليه، وانتقد الجماهير آداء اللاعب في أكثر من مناسبة، ووصفت الجماهير لاعبها بالكسول وبالمحبِط، وأشار الكثير من المشجعين الى أن سانيه لا يستحق الاهتمام الذي ناله من قبل إدارة الفريق والمشجعين.

سيرجي غنابري:

ينتهي عقد اللاعب غنابري في صيف 2023 ويتعين على إدارة البافاري الانتظار حتى ذلك الوقت لتتم تصفيته خارج الفريق، يعاني الفريق بشكل كبير من جنابري الذي أمضى الموسم الماضي متعللاً بإصاباته المتكررة والتي أثرت سلباً على آداءه، ويتوقع المحللون أن جنابري إذا استمر بنفس مستواه الحالي لن يتمكن من البقاء مع البايرن.

نيكلاس سوليه:

ينتهي عقد المدافع الألماني نيكلاس سوليه في صيف 2022 ولا يريد النادي خسارة لاعبه إذا رحل مجاناً، وفي حال استمر مستوى سوليه بنفس الشكل فسيكون خيار التجديد صعباً للغاية.

بونا سار:

أمضى اللاعب الفرنسي الذي تعاقد معه نادي بايرن ميونيخ قادماً من مارسيليا الفرنسي موسماً كارثياً قدم فيه آداءً لا يليق بلاعب مثل بونا سار، وشارك سار في عدة مباريات في الموسم الماضي ولم يتمكن من تسجيل اي أهداف أو صناعة اي فرص.