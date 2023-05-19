5 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي على القناة المجانية الناقلة للمباراة

تنطلق اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، مباراة الإياب بين النادي الأهلي والترجي التونسي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وستستضيف المباراة على ملعب استاد القاهرة.

وفاز الأهلي في المباراة الأسبوع الماضي بنتيجة 3-0 على الترجي في المباراة التي أُقيمت على ملعب حمادي العقربي في تونس، ويسعى الفريق المصري لتحقيق الفوز في المباراة الليلة والتأهل إلى نهائي البطولة.

تنقل المباراة الليلة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تمتلك حقوق نقل البطولة حصريًا. وتحديدًا، سيتم بث المباراة على قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق المعلق الشهير حفيظ دراجي. ومع ذلك، يمكن مشاهدة المباراة بطرق أخرى مجانية.

وفقًا لقواعد الاتحاد الأفريقي، يُسمح بنقل المباريات عبر البث الأرضي، وهو ما ستقوم به الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، حيث سيتم بث المباراة عبر قناة “تايم سبورت”، بتعليق المعلق الشهير أيمن الكاشف. ويمكن للمشاهدين في مصر مشاهدة المباراة عبر التردد الأرضي الخاص بتايم سبورت.

1- التليفزيونات التقليدية:

يمكن التقاط تردد القناة التي تبث المباراة عبر استخدام “الإريال” القديم الذي يوضع على التلفزيون العادي مباشرة، ولكن الجودة ستكون ضعيفة.

وللحصول على جودة عالية، يمكن الحصول على جهاز يحول الإشارة من “أنالوج” إلى “ديجيتال”، ويتم توصيل الإريال به، ومن ثم يخرج منه كابل ثلاثي “أحمر- أصفر -أبيض”، ويتم توصيله بالتلفزيون، ليتمتع المشاهدون في هذه الحالة بجودة عالية ووضوح للصورة.

2- الشاشات الحديثة:

لمشاهدة المباراة عبر التردد الأرضي، يحتاج المستخدم إلى الحصول على جهاز تحويل “أنالوج” إلى “ديجيتال”، ويتم توصيل الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna” بهذا الجهاز. ومن ثم يخرج من الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتلفزيون.

إذا كان التلفزيون يدعم التحويل المباشر من “أنالوج” إلى “ديجيتال” دون الحاجة إلى جهاز خارجي، فإن المستخدم يحتاج أيضًا إلى وجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، ويتم توصيله مباشرة بالتلفزيون.

3- تشغيل قناة Time Sport على الشاشات الحديثة

إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي، فيمكن للمستخدم القيام بالخطوات التالية لمشاهدة المباراة:

1- يتم تركيب الهوائي الأرضي “الإريال” وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بالمنطقة.

2- يتم وصل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

3- يتم الدخول إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

4- بعد انتهاء البحث، يتم حفظ القناة التي تم استقبالها لمشاهدة المباراة.

4- إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي

لمشاهدة المباراة على التردد الأرضي، يحتاج المستخدم إلى الحصول على جهاز خاص لتحويل الإشارة من “أنالوج” إلى “ديجيتال”، والذي يستخدم لاستقبال البث الأرضي الرقمي، ويجب التأكد من أن الجهاز مدون عليه “DVBT” أو “DVBT2”.

ويمكن للمستخدم اتباع الخطوات التالية:

1- تركيب الهوائي الأرضي “الإريال” ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بالمنطقة.

2- يتم توصيل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF.

3- يتم توصيل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادي عبر كابل ثلاثي أو كابل HDMI.

4- يتم الدخول إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضي.

5- عقب انتهاء البحث، يتم حفظ القناة التي تم استقبالها لمشاهدة المباراة.

5- تحويل القمر الصناعي خاصة طبق الدش إلى إريـال

يمكن تحويل إشارة الدش الفضائية إلى إشارة أرضية باستخدام محول “كونفيرتر”، ويمكن اتباع الخطوات التالية لمشاهدة القناة:

1- يتم فصل سلك الريسيفر وتركيبه في إحدى جهات المحول الشبيهة بالمدخل في “الريسيفر”.

2- يتم تركيب الجهة الثانية من المحول في التليفزيون في مدخل الإريـال الأرضي العادي، لتتحول الإشارة الفضائية إلى إشارة أرضية.

3- يجب فصل القنوات الفضائية مؤقتًا والقيام بالبحث عن القنوات الأرضية على قنوات التليفزيون، من خلال الريموت كنترول الخاص بالتلفزيون.

4- بعد العثور عن قنوات التلفزيون الأرضية، يمكن البحث عن قناة تايم سبورت الأرضية ومشاهدة المباراة بطريقة طبيعية.