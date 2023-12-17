5 ضحايا في اتحاد جدة بعد السقوط أمام الأهلي

هزت خسارة نادي الاتحاد السعودي أمام النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، الثقة بين الجماهير وعدد من لاعبي الفريق، في نفس الوقت الذي نال فيه المدافع أحمد حجازي إشادة كبيرة من الجماهير بعد أدائه المميز مع الفريق رغم الهزيمة.

حجازي وكهربا في مباراة الأهلي واتحاد جدة

مطالبات برحيل خماسي اتحاد جدة بعد الخسارة أمام الأهلي

طالبت الجماهير رحيل خماسي الفريق الأجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وهم: عبد الرزاق حمد الله، ورومارينيو وكورنادو وفابينيو ولويس فيلبي، إذ إن هناك حالة غضب كبيرة لجماهير الاتحاد بأن أثرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد حجازي… إخلاص وتفان في خضم انهيار اتحاد جدة

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية “«رغم السقوط المريع والفشل الذريع الذي تعرض له الاتحاد أمام الأهلي في مونديال الأندية بجدة، إلا أن المدافع المصري أحمد حجازي قدم نفسه من جديد أيقونة للتفاني والإخلاص، ودخل قلوب الاتحاديين الحزينة في ليلة الخروج من المحفل العالمي، وكما يقال اليد الواحدة لا تصفق».

وأضافت الصحيفة: «صفقت جماهير الاتحاد للكثير من المواقف البطولية لحجازي داخل أرض الملعب وبدا واضحا أن النجم المصري المخضرم يحاول تعويض المدرجات الصفراء عن فترة غيابه الطويلة والتي اهتزت فيها دفاعات الاتحاد كثيرا، منتظرة عودة اللاعب الملقب بالحاجز».

وكان حجازي قد ساهم في تسجيل الهدف الوحيد للاتحاد بعدما استفاد بنزيما من رأسية المدافع التي ارتدت ووضعها مباشرة في الشباك.

تلقي نادي الاتحاد السعودي هزيمة كبيرة أمام النادي الأهلي المصري حيث فاز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على إستاد وذلك في بطولة كأس العالم للأندية.