5 تغييرات مثيرة بقوانين كرة القدم تنتظر الأهلي في إفتتاح كأس العالم للأندية

من المتوقع أن يكون عشاق ومحبي كرة القدم على موعد مع تجربة كروية غير مسبوقة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 ليس فقط على أرضية الملعب، بل في كل مجريات المسابقة واللعبة بشكل عام.

تغييرات قوية

حيث ستصبح هذه البطولة شاهدة على تطورات قوية وسريعة في كرة القدم الحديثة ما بين تقنية الكاميرات المثبتة، وتعديلات القوانين، واختيار نخبة الحكّام العالميين لإدارة مباريات المسابقة العالمية التي تشهد مشاركة 32 ناديًا لأول مرة في التاريخ، أبرزهم النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يبدأ النادي الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة جماهيرية كبيرة أمام إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يلتقي بفريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.

وبحسب قرارات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سوف يرى مونديال الأندية 5 تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم يبدأ تطبيقها في البطولة تأتي في مقدمتها، احتفاظ حارس المرمى بالكرة أكثر من 8 ثوانٍ: في القانون الجديد، سيمنح الحكم ركلة ركنية للفريق الخصم بدلًا من احتساب ركلة حرة غير مباشرة إذا تجاوز الوقت ست ثوانٍ كما كان في القانون القديم.

التعديل الثاني في اللعبة سيكون في عملية إسقاط الكرة: حيث إنه في حال كانت الكرة خارج منطقة الجزاء عند إيقاف اللعب، يسقط الحكم الكرة للفريق الذي كانت بحوزته أو كان من الواضح أنه سيحصل عليها، أما إذا كان ذلك غير واضح، يتم إسقاط الكرة للفريق الذي لمسها آخر مرة في الموقع الذي توقف فيه اللعب.

وجاءت ثالث تعديلات القوانين في لمس الكرة من خارج الملعب: حيث يحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة دون عقوبة انضباطية إذا لمس أحد أفراد الجهاز الفني أو البدلاء أو اللاعبين الذين تم استبدالهم أو المطرودين أو الذين هم خارج الملعب، الكرة، أثناء مغادرتها الملعب، دون نية التدخل غير العادل.

التعديل الرابع

بينما جاء التعديل الرابع في بروتوكول حكم الفيديو المساعد: حيث بات بإمكان كل مسابقة الآن أن تمنح الحكام خيار الإعلان عن تفاصيل القرار بعد مراجعة تقنية الفيديو، أو عدم فعل ذلك.

ولم ينجو عبور الكرة خط المرمى من التعديلات: حيث أن تقنية الفيديو يمكنها الآن مراقبة قرار عبور الكرة المرمى من عدمها، أصبح من الأفضل أن يتمركز الحكم المساعد على خط نقطة الجزاء، وهو خط التسلل.

وستشهد البطولة مزيد من الابتكارات حيث استقر “فيفا” على تجهيز الحكّام بكاميرات خاصة على أجسامهم، لتسجيل لقطات حية من زوايا فريدة تُبث مباشرة عبر أحد المنصات التي ستقوك بالبث المباشر للبطولة على مستوى العالم، ولا شك أن هذه الخطوة، تهدف إلى تقريب المشاهدين من قلب الحدث، ومنحهم تجربة بصرية جديدة تمامًا لرؤية ما يراه الحكم خلال مجريات اللعب.