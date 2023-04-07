4 مستويات.. تعرف على موعد قرعة كأس آسيا 2023 لكرة القدم في قطر

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النقطة الأساسية في قرعة كأس أمم آسيا 2023 في قطر، وهي توزيع المنتخبات المشاركة على أربع مستويات بحسب آخر تصنيف للفيفا، وبعد سحب القرعة، سوف تضم كل مجموعة، منتخب واحد من كل مستوى، هذا وقد أعلن الاتحاد الآسيوي، أن بطولة كأس آسيا سوف تبدأ من 12 يناير 2024 وتستمر حتى 10 فبراير 2024، تُقام في أربع مدن وعلى ثمانية ملاعب، يشار إلى أن النسخة الحالية من تلك البطولة هي النسخة 18، وكان مقررًا لها أن تُقام بالصين، لكنها اعتذرت.

موعد قرعة كأس آسيا 2023 في قطر

أُعلن رسميًأ أن موعد قرعة كأس أمم آسيا 2023 سوف يكون يوم 11 مايو 2023، وتُقام القرعة في الحي الثقافي (كتارا) بالعاصمة القطرية الدوحة، القنوات الناقلة للقرعة هي قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة، توقيت فعالية ومهرجان القرعة سوف يكون عند الساعة 2 عصرًا بتوقيت قطر والسعودية والكويت، سوف تشهد مراسم سحب القرعة عدد من الفعاليات المميزة.

مستويات قرعة كأس آسيا 2023:

المستوى الأول: قطر، السعودية، اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية، إيران.

المستوى الثاني: العراق، سلطنة عمان، الإمارات، الأردن، أوزبكستان، الصين.

المستوى الثالث: البحرين، سوريا، فلسطين، لبنان، فيتنام، قيرغيزستان.

المستوى الرابع: تايلاند، الهند، ماليزيا، طاجيكستان، هونج كونج، إندونيسيا.