4 مدربين عالميين ارتبط اسمهم بالنصر السعودي… أحدهم صاحب تجربة سابقة

لا يزال نادي النصر السعودي دون مدرب حتى الآن، وذلك بعد إقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا وذلك لسوء نتائج الفريق، وقد أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي الكرواتي دينكو إيليتشيتش لتدريب الفريق مؤقتاً.

وقاد المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا الفريق في 26 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل 5 مباريات وهزم في 3 مباريات، وقد ودع النصر تحت قيادة جارسيا الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي بعد الهزيمة أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يُهزم من الفريق ذاته في الدوري.

وخلال الأيام الماضية دخل العديد من المدربين دائرة اهتمام إدارة النادي السعودي للتعاقد مع أحدهم لخلافة الفرنسي جارسيا، وهم:

البرتغالي “جوزيه مورينيو”

كشفت تقارير إسبانية عن تلقي المدير الفني لنادي روما الإيطالي “جوزيه مورينيو”، عرضاً لتدريب نادي النصر السعودي حيث يلعب مواطنه كريستيانو رونالدو.

ويسعى النصر حسب تقرير صحيفة آس الإسبانية للتعاقد مع البرتغالي مورينيو، وقدم النادي السعودي عرضاً لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو.



الفرنسي “زين الدين زيدان”

كشفت تقارير عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع الفرنسي زيدان لتدريب الفريق خلفاً لرودي جارسيا، وقدمت إدارة النصر وفقاً لـ “CBS SPORTS” الأمريكية عرضًا شفهيًا للتعاقد مع زين الدين زيدان لتدريب الفريق السعودي.

أوضحت التقارير أن مهمة النصر للتعاقد مع زيدان لن تكون سهلة في ظل امتلاكه العديد من العروض القوية من ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.



الأرجنتيني “أنطونيو محمد”

قال المدرب الأرجنتيني أنطونيو محمد مدرب نادي بوماس المكسيكي في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة “ماركا الأسبانية” أنه تلقى مكالمة من الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، وأخبره خلالها بأنهم يريدون التعاقد معه بعد إقالة جارسيا.

وأضاف أنطونيو أن عرض النصر كان جيدا من الناحية المادية ولكنه ملتزم بعقد مع فريق نادي بوماس المكسيكي، وأنه لن يترك النادي ويذهب لفريق آخر.



الأرجنتيني “أنخيل روسو”

أفادت مصادر أن إدارة نادي النصر تفكر في عودة مدربها السابق الأرجنتيني ميجيل روسو لتدريب الفريق، وأوضحت المصادر أن النصر سيعيد روسو لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري على أن يتم التعاقد مع مدير فني جديد بداية من الموسم المقبل.



يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب النسخة الحالية من دوري روشن برصيد 53 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.