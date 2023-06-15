بداية نارية.. جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2023-2024

في الموسم الماضي، نجح فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قدموا أداءً رائعًا طوال الموسم ونافسوا بشدة آرسنال على اللقب، وبالرغم من التنافس الشديد إلا أن مانشستر سيتي استطاع الفوز في الجولات الأخيرة وحقق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، والآن تستعد الفرق الإنجليزية لانطلاق موسم جديد من الدوري الممتاز، وكل فريق يتطلع إلى الفوز باللقب هذا الموسم، ويعد الدوري الإنجليزي الممتاز واحدًا من أكثر البطولات إثارة في العالم، حيث يتنافس فيها أفضل الفرق واللاعبين، وتشهد المباريات مستويات عالية من الإثارة والتشويق.

فرق الدوري الإنجليزي 2023-2024

يتألف الدوري الإنجليزي (Premier League) من 20 فريقًا، حيث يتنافسون في مباريات ذهاب وإياب طوال الموسم، ويحصل صاحب المركز الأول على لقب الدوري، كما تحصل الفرق المتصدرة للمراكز الثانية والثالث والرابع على تأهل مباشر لدوري أبطال أوروبا، ويشارك الفريق المحتل للمركز الخامس في الدوري الأوروبي، بينما الثلاث فرق الأخيرة في جدول الترتيب يهبطون إلى دوري البطولة الإنجليزية، وجاءت الفرق المشاركة في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024 كالآتي:

المركز الفريق 1 آرسنال 2 أستون فيلا 3 بورنموث 4 برينتفورد 5 برايتون 6 تشيلسي 7 كريستال بالاس 8 إيفرتون 9 فولهام 10 لوتون 11 بيرنلي 12 ليفربول 13 مانشستر سيتي 14 مانشستر يونايتد 15 نيوكاسل يونايتد 16 نوتينجهام 17 شيفيلد يونايتد 18 توتنهام 19 وست هام 20 وولفرهامبتون

مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي