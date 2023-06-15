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بداية نارية.. جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2023-2024

أحمد رجب فايد

في الموسم الماضي، نجح فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قدموا أداءً رائعًا طوال الموسم ونافسوا بشدة آرسنال على اللقب، وبالرغم من التنافس الشديد إلا أن مانشستر سيتي استطاع الفوز في الجولات الأخيرة وحقق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، والآن تستعد الفرق الإنجليزية لانطلاق موسم جديد من الدوري الممتاز، وكل فريق يتطلع إلى الفوز باللقب هذا الموسم، ويعد الدوري الإنجليزي الممتاز واحدًا من أكثر البطولات إثارة في العالم، حيث يتنافس فيها أفضل الفرق واللاعبين، وتشهد المباريات مستويات عالية من الإثارة والتشويق.

بداية نارية.. جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2023-2024

فرق الدوري الإنجليزي 2023-2024

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يتألف الدوري الإنجليزي (Premier League) من 20 فريقًا، حيث يتنافسون في مباريات ذهاب وإياب طوال الموسم، ويحصل صاحب المركز الأول على لقب الدوري، كما تحصل الفرق المتصدرة للمراكز الثانية والثالث والرابع على تأهل مباشر لدوري أبطال أوروبا، ويشارك الفريق المحتل للمركز الخامس في الدوري الأوروبي، بينما الثلاث فرق الأخيرة في جدول الترتيب يهبطون إلى دوري البطولة الإنجليزية، وجاءت الفرق المشاركة في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024 كالآتي:

المركز الفريق
1 آرسنال
2 أستون فيلا
3 بورنموث
4 برينتفورد
5 برايتون
6 تشيلسي
7 كريستال بالاس
8 إيفرتون
9 فولهام
10 لوتون
11 بيرنلي
12 ليفربول
13 مانشستر سيتي
14 مانشستر يونايتد
15 نيوكاسل يونايتد
16 نوتينجهام
17 شيفيلد يونايتد
18 توتنهام
19 وست هام
20 وولفرهامبتون
بداية نارية.. جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2023-2024
بداية نارية.. جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2023-2024

مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي

المباراة  التاريخ التوقيت الملعب
بيرنلي – مانشستر سيتي 11 أغسطس 2023 22:00 بتوقيت مصر والسعودية تيرف مور
آرسنال – نوتنجهام فورست 12 أغسطس 2023 14:30 بتوقيت مصر والسعودية الإمارات
بورنموث – وست هام 12 أغسطس 2023 17:00 بتوقيت مصر والسعودية فيتاليتي
برايتون – لوتون تاون 12 أغسطس 2023 17:00 بتوقيت مصر والسعودية أميكس ستاديوم
ايفرتون – فولهام 12 أغسطس 2023 17:00 بتوقيت مصر والسعودية جوديسون بارك
شيفيلد يونايتد – كريستال بالاس 12 أغسطس 2023 17:00 بتوقيت مصر والسعودية برامول لين
نيوكاسل – أستون فيلا 13 أغسطس 2023 19:30 بتوقيت مصر والسعودية سانت جيمس بارك
برينتفورد – توتناهام 13 أغسطس 2023 16:00 بتوقيت مصر والسعودية جيتيك
تشيلسي – ليفربول 13 أغسطس 2023 18:30 بتوقيت مصر والسعودية ستامفورد بريدج
مانشستر يونايتد – وولفرهامبتون 14 أغسطس 2023 22:00 بتوقيت مصر والسعودية أولد ترافورد
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أحمد رجب فايد
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