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3 من الهلال.. التشكيلة المثالية لـ دوري روشن السعودي للجولة التاسعة

محمد مختار

تم اختيار التشكيلة المثالية للدوري السعودي، عقب انتهاء الجولة التاسعة التي تفوق فيها نادي الهلال بثلاثية في شباك الباطن، بينما أمطر نادي النصر شباك فريق الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف.

3 من الهلال.. التشكيلة المثالية لـ دوري روشن السعودي للجولة التاسعة 1 20/12/2022 - 7:00 ص

في هذا الموضوع سوف نتعرف على تشكيلة الدوري السعودي المثالية بعد انتهاء الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، الذي يتصدره النصر برصيد 22 نقطة.

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تشكيلة الدوري السعودي المثالية

تم اختيار 3 لاعبين من صفوف نادي الهلال في التشكيلة المثالية، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتين كامبانيا حارس مرمى الباطن لأنه تصدى لركلتي جزاء.

الأفضل في خط الدفاع هم:

  • أسامة الخلف من نادي الفيحاء.
  • عبدالإله العمري من نادي النصر.
  • جانغ هيون سو من نادي الهلال.
  • ناصر الدوسري لاعب الهلال.

وفي خط الوسط تم اختيار كل من:

  • أندريه كاريلو لاعب الهلال.
  • كاكو لاعب نادي التعاون.
  • ألفارو ميدران لاعب التعاون.

ترتيب الدوري السعودي، تشكيلة الدوري السعودي المثالية

وفي خط الهجوم تم اختيار:

  • أنديرسون تاليسكا لاعب النصر الذي سجل هاتريك في شباك الرائد.
  • صالح العمري لاعب أبها.
  • أنتوني نواكايمي لاعب الفيحاء.

قدمنا لكم التشكيلة المثالية لدوري روشن السعودي للأسبوع التاسع من الدوري.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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