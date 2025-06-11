3 من أندية دوري روشن تتنافس على ضم نواف العقيدي حارس النصر السعودي

تلقى النجم الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر السعودي، 3 عروض مغرية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد انتهاء فترة إعارته من العالمي إلى الفتح.

وحسم نادي النصر موسمه الماضي باحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، دون أي تتويج محلي أو قاري، بعد خسارته ألقاب الدوري، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى الرغم من ذلك، أكد النادي العاصمي التزامه بتطوير مواهبه الشابة، ووقع على تمديد عقد نواف العقيدي حتى عام 2028، في خطوة تؤمن بقاء الحارس ضمن صفوف نادي النصر، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

نواف العقيدي يتلقى 3 عروض من أندية سعودية

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، فإن نواف العقيدي قد جذب اهتمام ثلاثة أندية من دوري روشن السعودي، وهي: (نيوم – الشباب – الفتح).

وأكد العنزي، المقرب من البيت النصراوي، أن العقيدي يسعى للحصول على دور أساسي في تشكيلة النصر خلال الموسم المقبل 2025/2026، إلى جانب العمل على تحسين شروط عقده.

مصير نواف العقيدي مع النصر

ونوه الإعلامي الشهير بأن إعادة تشكيل اللجنة الرياضية داخل نادي النصر في الفترة المقبلة، دون وجود الرئيس التنفيذي، ماجد الجمعان، قد يؤثر في قرارات مستقبلية تتعلق بمصير بعض اللاعبين، ولا سيما نواف العقيدي.

ويُعتبر نواف العقيدي من أبرز حراس المرمى الواعدين في بطولة دوري روشن للمحترفين، وقد أثبت موهبته طوال الموسم الماضي 2024/2025، مساهمًا في هروب النموذجي من فخ الهبوط إلى دوري يلو.