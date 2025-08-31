3 مرشحين لقيادة الأهلي بعد إقالة ريبيرو

كشفت تقارير صحفية عن قائمة المدربين المرشحين لتولي قيادة النادي الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وكان “المارد الأحمر” قد أعلن رسميًا إقالة ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، سجلهما اللاعب وليد الكرتي.

وبدأ النادي الأهلي رحلة البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، وسط وجود عدد من الأسماء المطروحة على الطاولة.

خلافات في الأهلي على هوية المدرب الجديد

وتتباين الآراء داخل القلعة الحمراء، فبينما يطالب البعض بالتعاقد مع مدرب مصري، يرى آخرون أن الأفضلية يجب أن تكون لمدرب أجنبي يمتلك خبرات واسعة.

ويُعد كل من حسام البدري – الذي سبق له تدريب الأهلي – من أبرز المرشحين، إلى جانب علي ماهر، المدير الفني الحالي لنادي سيراميكا كليوباترا، وعماد النحاس الذي قاد الفريق بشكل مؤقت الموسم الماضي بعد رحيل مارسيل كولر.