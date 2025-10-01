3 مدربين على رادار اليونايتد لخلافة أموريم

تتواصل الضغوط على البرتغالي رويبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، بعد سلسلة من النتائج السلبية التى حققها الفريق الإنجليزى خلال الفترة الأخيرة.

ومن المعروف أن مباراة برينتفورد ضد مان يونايتد بفوز الأول بنتيجة 3-1 مساء السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقالت تقارير صحفية بريطانية، أن جاريث ساوثجيت، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، أصبح على رأس قائمة مختصرة من ثلاثة مرشحين لخلافته.

وطبقًا لشبكة “توك سبورت” العالمية، فإن السير جيم راتكليف، مالك النادي الإنجليزي، دخل في محادثات مباشرة مع ساوثجيت خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما كان مرشحًا بالفعل لتولي المهمة قبل التعاقد مع أموريم العام الماضي، إلا أنه حينها رفض العودة إلى التدريب على مستوى الأندية.

وقالت الشبكة أن إدارة مان يونايتد لا تزال مترددة في اتخاذ قرار الإقالة، خصوصًا أن فسخ العقد في الوقت الحالي قد يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه إسترليني، رغم إعلان المدرب استعداده للرحيل دون مقابل.

وتشمل قائمة البدائل المحتملين إلى جانب ساوثجيت، بحسب التقرير، كلًا من أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، وأندوني إيراولا مدرب بورنموث.

أموريم لم يتمكن حتى الآن من تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي منذ توليه المهمة في نوفمبر الماضي، إذ جمع الفريق معه 33 نقطة فقط في 34 مباراة، مكتفيًا بتسعة انتصارات مقابل 17 خسارة وسبعة تعادلات.

وتلقى الفريق 21 هدفًا افتتاحيًا، أكثر من أي فريق آخر خلال الفترة ذاتها، ما ساهم في تراجع الشياطين الحمر إلى المركز الثالث عشر بجدول الدوري الإنجليزي بعد الخسارة الأخيرة أمام برينتفورد 3-1.