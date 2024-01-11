3 لاعبين الأكبر سناً فى كأس الأمم الأفريقية 2023

تنطلق السبت القادم 13 يناير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 فى كوت ديفوار ، بمشاركة 24 منتخبًا من القارة السمراء. وكما هو الحال في البطولات السابقة، هناك العديد من اللاعبين المخضرمين الذين يشاركون في البطولة، ويقدمون مستويات مميزة رغم تقدمهم فى السن.

أكبر اللاعبين سناً فى أمم أفريقيا 2023

يحمل لقب أكبر لاعب في البطولة، الجناح الموزمبيقى دومينجيز، البالغ من العمر 40 عامًا. ويشارك دومينجيز في البطولة للمرة الثانية على التوالى، وقد لعب دورًا مهمًا في تأهل موزمبيق إلى النهائيات.

ويحل في المرتبة الثانية، المهاجم الجزائرى سفيان فيجولى، البالغ من العمر 36 عامًا. ويعد فيجولى أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الجزائر، وقد قاد منتخب بلاده إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019.

ويحتل المرتبة الثالثة، المهاجم التونسى عصام الجبالى، البالغ من العمر 35 عامًا. ويعد الجبالى أحد اللاعبين أصحاب الخبرة فى منتخب تونس، وقد شارك في العديد من البطولات الكبرى مع المنتخب التونسى.

أبرز اللاعبين المخضرمين

بالإضافة إلى الثلاثة المذكورين ، هناك العديد من اللاعبين المخضرمين الذين يشاركون فى بطولة الأمم الافريقية كوت دى فوار 2023، ويقدمون مستويات مميزة، ومن أبرزهم:

حارس مرمى منتخب الفراعنة محمد الشناوى، البالغ من العمر 35 عامًا والجناح الطائر محمد صلاح كابتن منتخب مصر الذى يقترب من الـ 32 عاماً والمهاجم السنغالى ساديو مانى، صاحب الـ 30 عامًا ، والمهاجم الكاميروني كارل إيكامبى، البالغ من العمر 29 عامًا.

تأثيرالكبار على البطولة

يلعب المخضرمون دورًا بارزًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يساهمون بخبراتهم فى قيادة المنتخبات إلى تحقيق أفضل النتائج والظهور بأفضل أداء ممكن. كما أنهم قدوة للاعبين الشباب، ويساعدونهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

ومن المتوقع أن يواصل اللاعبون المخضرمون في أمم أفريقيا تقديم مستويات مميزة، ويساهموا فى إنجاح البطولة.

سر استمرار اللاعبين رغم تقدم السن

هناك العديد من العوامل التي تساهم في استمرار اللاعبين فى خوض البطولات رغم تقدم السن، ومن أبرزها:

الرعاية الصحية والعلاجات الحديثة حيث تساعد الرعاية الصحية والعلاجات الحديثة اللاعبين فى الحفاظ على لياقتهم البدنية والفنية، مما يساعدهم على مواصلة اللعب والظهور بمستوى عالٍ.

التدريبات والتحضيرات الجيدة والتى تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على مستواهم الفنى ، وإعدادهم بشكل جيد للمباريات.

الرغبة في الفوز والاستمرار في اللعب حيث يملك العديد من اللاعبين رغبة قوية فى الفوز والاستمرار فى اللعب حتى يختتم مشواره بشكل جيد، مما يدفعهم إلى مواصلة العمل الجاد والتدريب المكثف.

التحديات التي يواجهها الكبار

بالرغم من العوامل التي تساهم في استمرار اللاعبين المخضرمين في البطولة، إلا أنهم يواجهون أيضًا بعض التحديات، ومن أبرزها:

زيادة الإصابات حيث تزداد فرص تعرض اللاعبين للإصابات، بسبب تقدمهم في السن وتعرضهم لضغط المباريات والتدريبات ،كما يكافح بعضهم من تراجع اللياقة البدنية مما يؤثر على أدائهم في المباريات.

وتعد صعوبة المنافسة مع اللاعبين الشباب سلاح ذو حدين فقد يجد اللاعبين المخضرمين صعوبة في المنافسة مع اللاعبين الشباب، الذين يتمتعون بمزايا السرعة والرشاقة،وهو مايتسبب إما فى تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد واستخدام خبراتهم أو يتسبب فى خروجهم من المنافسه ليبقى وجودهم مجرد تمثيل مشرف.