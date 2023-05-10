“3 قنوات مفتوحة” أعرف القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

يحل نادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الترجي التونسي يوم الجمعة 2023/05/12 على الملعب الأوليمبي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا اللقاء الذي سيقام بدون حضور جماهيري، بعد العقوبات التي أقرها الكاف على الترجي بسبب أحداث مباراة الشبيبة الأخيرة، ومع أقتراب الموعد بدأ البحث عن القنوات الناقلة للمباراة بصورة مجانية على القمر الصناعي نايل سات ويوتلسات، وهو ما سنقدمه لقراء موقع نجوم مصرية في الوطن العربي الكبير من المحيط للخليج المهتمين بمشاهدة المباراة، كان الأهلي قد تخطى الرجاء المغربي في ربع النهائي، بينما فاز الترجي على شبيبة القبائل الجزائري لحساب نفس الدور ربع النهائي.

كما هو معروف فأن الدولة التي يقام على أرضها اللقاء يسمح الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة على التردد الأرضي للجماهير داخل تلك الدولة، وهو ما يمكن قناة التونسية الرياضية الأرضية المجانية من نقل المباراة على الهواء مباشراً للجماهير التونسية داخل تونس فقط، ولكن يوجد قناتين أخريين يمكنك مشاهدة المباراة من خلالهما يبثان بالمجان، على القمر الصناعي المصري النايل سات والقمر يوتلسات سنقدم لكم ترددهما داخل المقال.

مواجهة دائمًا ما تكون مليئة بالمتعة والإثارة! 🤩 الأهلي والترجي وجهًا لوجه مجددًا في لقاء اعتدناه في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال إفريقيا. 🔥 من يحصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية؟ 🎟#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/tvQOjAFM1g — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 6, 2023

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي القادمة

قناة أرينا سبورت الكرواتية : ينمنكم أستقطابها على يوتلسات تردد 11512 أستطاب أفقي ترميز 30000.

قناة etv الإثيوبية الجديدة على القمر نايل سات تردد 11513 أستقطاب عمودي تصيح 3/4 ترميز 27500.

قناة تونس الرياضية الأرضية

هي القناة التي ستنقل المباراة على الهواء مباشراً للجماهير المتواجدة داخل الأراضي التونسية، ويمكن التقاطها على الترددات التالية “10873/10795/11658/11727” على النايل سات أستقطاب أفقي معامل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

موعد المباراة

Good Morning everybody / صباح الخير جميعا / Bonjour à tous 🎗️ Daily Reminder 👇 🔥 NEXT MATCH 🔥 ⚽ 🇹🇳@ESTuniscom 🆚 @AlAhly🇪🇬

🕙 Fri 12 May 20:00 (UTC+1)

🏆 #TotalEnergiesCAFCL semifinal

🏟 Rades Stadium

📲 #ESTASC

📺 #BeINSports HD4 pic.twitter.com/aHN3XkMS3M — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) May 10, 2023

السابعة مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش/ الثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة التاسعة بتوقيت السودان وليبيا وفلسطين/ العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

التشكيل المتوقع للفريقين

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

الدفاع : محمد عبد المنعم/ علي معلول/ ياسر إبراهيم/ محمد هاني.

الوسط : مروان عطية/ حمدي فتحي/ عمرو السولية/ حسين الشحات/ بيرسي تاو.

الهجوم : محمود كهربا.

لقطات من مران فريقنا اليوم قبل السفر إلى تونس 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/qv8ptIW2Wv — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 9, 2023

تشكيل الترجي

حراسة المرمى : الدبشي.

الدفاع : محمد أمين بن حميدة/ توغاي/ مرياح/ بوشنيبة.

الوسط : بن رمضان/ كوليبالي/ أنيس البدري.

الهجوم : محمد بن حمودة/ رشاد العرفاوي/ صابر.

بالجد والعمل يحقق الأمل ❤️💛💪🔥#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/L2BW7d5gBu — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) May 10, 2023

من هو حكم المباراة؟

أعلن الاتحاد الأفريقي من خلال لجنة الحكام عن إسناد مهمة التحكيم للمباراة المرتقبة للحكم الدولي الكيني كاماكو وفي غرفة الفار الدولي الصومالي عمر عبد القادر.

مباراة الأهلي ضد الترجي

تعد المباراة القادمة هي المباراة رقم 23 في تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف البطولات الأفريقية والعربية في أل 22 مباراة السابقة فاز الأهلي 10 مرات بينما فاز الترجي 4 مباريات فقط وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات.

دوري أبطال أفريقيا

بعد أن قدمنا الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي نعرض لكم سجل الفرق الفائزة بدوري أبطال أفريقيا منذ بدايتها عام 1964 حتى العام الماضي 2022 والتي يتصدرها المارد الأحمر برصيد 10 ألقاب.

بطاقة المباراة