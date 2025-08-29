3 أندية مغمورة تصنع التاريخ بدوري أبطال أوروبا

لم يكن أحد يتوقع أن نادي بافوس القبرصي، الذي لم يُكمل عامه الحادي عشر بعد، سيكون حاضرًا بين كبار القارة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بافوس يطيح ببطل أوروبا

لكن المعجزة حدثت. الفريق أطاح ببطل أوروبا 1991 النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، بعد أن اجتاز محطات صعبة أمام مكابي تل أبيب ودينامو كييف.

الأمر لا يقف عند ذلك؛ فصفوف الفريق تضم المدافع البرازيلي المخضرم ديفيد لويز، أحد أبرز نجوم تشيلسي وأرسنال سابقًا، ليضفي على التجربة القبرصية لمسة خبرة.

وبهذا الإنجاز، أصبح بافوس ثالث ممثل لكرة القدم القبرصية في تاريخ دوري الأبطال بعد أبويل وأنورثوسيس.

بودو جليمت.. من مدينة على حافة القطب إلى ساحة الأبطال

بعيدًا في شمال النرويج، حيث مدينة بودو الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 55 ألف نسمة، كتب نادي بودو جليمت واحدة من أروع القصص الكروية الحديثة.

الفريق سحق منافسه ستورم جراتس النمساوي بخماسية نظيفة ذهابًا (6-2 بمجموع المباراتين)، ليصبح أول نادٍ نرويجي يصل لدور المجموعات منذ تأهل روزنبورج موسم 2007-2008.

نجاحات بودو لم تأتِ من فراغ، فقد هيمن محليًا بتحقيق 4 ألقاب دوري في آخر 5 مواسم، وفرض نفسه قاريًا بوصوله إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023 وربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022.

اليوم، ملعبه البسيط “أسبميرا” الذي يتسع لـ 8270 متفرجًا فقط، يستعد لاحتضان أمسيات دوري الأبطال أمام كبار القارة.

قايرات ألماتي.. عندما يطرق آسيا أبواب أوروبا

الصدمة الكبرى جاءت من كازاخستان، حيث نجح قايرات ألماتي في إقصاء العملاق الأسكتلندي سلتيك بركلات الترجيح، بعد تعادل سلبي في المباراتين.

وبذلك يصبح قايرات ثاني فريق من بلاده يشارك في دوري الأبطال بعد أستانا موسم 2015-2016.

لكن المفارقة الأكثر إثارة أن الفريق الكازاخي سيكون أبعد نادٍ جغرافيًا يشارك في البطولة عبر التاريخ، إذ تقع ألماتي على خط فاصل بين قارتي أوروبا وآسيا، ما يجعل مباريات دوري الأبطال تُقام للمرة الأولى فعليًا في قلب آسيا.