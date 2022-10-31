من المعروف عن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد أنه لا ينسى أو يتغاضى عن من يتسبب له في أذى أو من هاجمه بشراسة، والأسبوع الماضي كان يمثل أزمة كبيرة بالنسبة له وذلك بعد أن أصدر مانشستر يونايتد قرار أستبعاده من قمة تشيلسي خلال الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي ويرجع السبب وراء ذلك إلى أنه رفض المشاركة في مباراة توتنهام كبديل، بالإضافة إلى قيامه بالخروج من ملعب اللقاء قبل نهاية المباراة.

بعد مواجهة مان يونايتد أمام وست هام… رونالدو يعاقب الأسطورة على طريقته، وتصريحات نارية من تين هاج

استطاع كريستيانو الخروج من أزمته التي عاني منها الأسبوع الماضي بعد أن عاد للفريق وشارك في مباراة الأحد أمام وست هام ضمن مباريات الجولة رقم 14 من البريميرليج، وقد تمكن اللاعب البرتغالي أن ينتقم من جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، أثناء عمليات الإحماء قبل أن تنطلق صافرة بداية اللقاء على ملعب “أولد ترافورد”.

وعن تفاصيل ماحدث بين رونالدو وجاري نيفيل، فبدأت عندما خرج كريستيانو رونالدو من النفق الذي يؤدي لغرف خلع الملابس الموجود ناحية ملعب اللقاء، وقد تصادف حينها انه قد مر بجوار المكان المخصص للاستوديو التحليلي التابع لشبكة “سكاي سبورتس”، وقد تواجد نيفيل، جيمي ريدناب وكذلك الفرنسي لويس ساها أحد أساطير مان يونايتد داخل هذا الاستوديو.

وقد بدأ رونالدو قام بمصافحة ساها بحرارة، بعدها قام بإلقاء التحية على جيمي ريدناب بشكل طبيعي، لكنه تجاهل بعدها نيفيل، وذلك أثار جدلا واسعاً حيث أعادت للأذهان ما قام به الدون قبل شهرين، عندما سلم على جميع الأفراد الموجودين في الاستوديو التحليلي الخاص بشبكة “سكاي سبورتس” وقام حينها بتجاهل جيمي كاراجر أسطورة ليفربول بسبب أنتقاده للدون، وبذلك يكون قد أعاد رونالدو نفس ماحدث مع نيفيل الذي قام بانتقاد رونالدو بشراسة بعد واقعته في مباراة توتنهام، وطالب بضرورة رحيله عن الفريق.

ومن ناحية أخرى قام نيفيل بالتعليق على هذا التجاهل حيث قال: “نحن خارج قائمة بطاقات عيد الميلاد”، أما جيمي كاراجر فقد سخر من الواقعة وقام بالتغريد عبر حسابه على تويتر قائلاً: “أهلا بك في نادي الأشخاص الذين تجاهلهم كريستيانو رونالدو”.

تصريحات تين هاج النارية بعد مباراة وست هام

بعد أن فاز فريق مانشستر يونايتد على وست هام بهدف نظيف قام المدرب الهولندي “إريك تين هاج” المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بإعطاء بعض التصريحات لـ«سكاي سبورتس» وقد قال: «نحتاج ظهيرا أيمن وآخر أيسر جيدين، لأننا لدينا الكثير من المباريات قادمة، وبالنسبة لي، كاسيميرو عبقري، يمكنك أن ترى لماذا فاز بخمس بطولات دوري أبطال أوروبا».

وقد قام بالتعليق على كريستيانو رونالدو حيث قال: «لقد أدى بشكل جيد، طلبت منه الخروج من منطقة الجزاء والقيام بتحركات ليتحرك معه مدافعي وست هام، قاد رونالدو عملية الضغط العالي في الشوط الأول، وشارك في ربط اللعب، ونجحنا في ذلك».

أما عن ماجواير فقد قال : «ماجواير كان رائعا وقام بعمل جيد، هو لاعب رائع وأنا مسرور له، وأننا خرجنا بشباك نظيفة».

وعندما سُئل عن دي خيا، أجاب: «لدينا حارس عظيم. إن كان الفريق يُعاني، لدينا حارس بتصديات عظيمة، حارس تعتمد عليه».

اما عن راشفورد رد قائلاً: «أدى بشكل رائع، مانشستر يونايتد لديه أكاديمية كبيرة وتاريخها عظيم، ماركوس راشفورد يمثل هذه الحقيقة، هدفه رقم 100 يعد إنجازًا حقيقيًا».