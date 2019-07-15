28 طائرة جديدة لنقل أنصار المنتخب الوطني الجزائري إلى القاهرة

إنتهى الإجتماع الذي جمع بين وزارة الشباب والرياضة وديوان السياحة والأسفار والخطوط الجوية الجزائرية منذ قليل، وأفضى الإجتماع إلى تخصيص 28 طائرة لنقل أنصار المنتخب الوطني الجزائري إلى القاهرة لمساندة أشبال المدرب جمال بلماضي في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا التي تنتظرهم أمام المنتخب السينيغالي هذا الجمعة بداية من الساعة 20.00 بتوقيت الجزائر.

حيث تم تخصيص 13 طائرة للخطوط الجوية الجزائرية، إضافة الى 6 طائرات تابعة لطيران الطاسيلي، إضافة إلى تسع طائرات أعلنت عليها من قبل وزارة الدفاع الوطني، حيث ستتم العملية عبر ديوان السياحة والأسفار المخول من قبل الجهات المعنية بتنظيم مثل هذه الرحلات، وسيتم إعتماد توزيع جغرافي بين مناطق الوطن، حيث سيتم توزيع الرحلات بين المواطنين بين عدة مناطق في الوطن وليس على العاصمة فحسب ليكون هنالك توازن جغرافي.

إلا أن الثمن لم يحدد بعدمن قبل الجهات المعنية، حيث تم تحديد 35000 دينار في المرة السابقة لنقل الأنصار أمام منتخب نيجيريا، حيث تنقل حوالي 1500 مناصر من الجزائر في المرة الماضية، إضافة إلى المناصرين الذين تنقلو بإمكانياتهم السابقة وعبر الوكالات السياحية حيث حظر في اللقاء الماضي بين محاربي الصحراء والنسور حوالي خمسة ألاف إلى ستة ألاف مناصر ، ويرتقب أن يتضاعف أعداد المناصرين في اللقاء النهائي أمام المنتخب السينيغالي، نظرا لأن المنتخب الجزائري لم يصل إلى هذا الدور منذ سنة 1990، خاصة من أبناء الجالية الجزائرية في المهجر.