التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في مباراة انبي اليوم 10/5/2022

شهيرة شوقي

يلتقي نادي الزمالك اليوم نظيره انبي في  التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الأسبوع 18 من مباريات الدوري المصري، ويطمح نادي الزمالك في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي والابتعاد بصدارة الدوري المصري، بعدما نجح في تحقيق فوز صعب على “إيسترن كامباني”  بهدف لأحمد سيد زيزو في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وأعلن البرتغالي جوزوالدو فيريرا المدير الفني للفريق مساء أمس قائمة اللاعبين وشهدت القائمة غياب شيكابالا للإصابة وغياب إمام عاشور للإيقاف، وغياب أوناجم ورزاق سيسيه لأسباب فنية، بينما شهدت القائمة عودة يوسف أوباما لقائمة الفريق بعد غيابه عن مباراة “إيسترن كامباني” للإيقاف.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في مباراة انبي اليوم 10/5/2022 2 10/5/2022 - 3:55 م

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم :

من المتوقع أن يستمر البرتغالي في اللعب بطريقة 4-3-3 المفضلة لديه مع تعويض غياب إمام عاشور وشيكابالا، ويكون التشكيل كالآتي:

مركز حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

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خط الدفاع : محمود حمدي الونش- محمود علاء- أحمد أبو الفتوح – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد في المركز رقم 6 – محمد أشرف روقا في المركز رقم 8 – يوسف أوباما في المركز رقم 8 أيضا.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ( جناح أيسر)- أحمد سيد زيزو ( جناح أيمن) – عمر السعيد (رأس حربة).

ويشهد التشكيل  وجود محمد أشرف روقا لتعويض غياب إمام عاشور المتألق في الفترة الأخيرة، كما يشهد عودة يوسف أوباما أيضا إلى التشكيل الرئيسي.التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في مباراة انبي اليوم 10/5/2022 1 10/5/2022 - 3:55 م

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري العام برصيد 41 نقطة، بينما يحتل نادي إنبي المركز التاسع برصيد 20 نقطة، وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الزمالك بهدفين مقابل لاشئ في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز، فهل يستطيع نادي الزمالك استكمال العروض الجيدة في الدوري الممتاز أم أن إنبي يحقق المفاجأة ويعطل قطار الزمالك هذا ما سنعرفه في مباراة اليوم.

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شهيرة شوقي

كاتبة صحفية بموقع نجوم مصر خريجة كلية تربية


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