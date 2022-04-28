التشكيل المتوقع لنادي الزمالك اليوم أمام النادي المصري

شهيرة شوقي

يلتقي نادي الزمالك اليوم في الساعة التاسعة والنصف نظيره النادي المصري في الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز، ويطمح نادي الزمالك في مواصلة سلسلة الانتصارات والابتعاد بصدارة جدول الدوري الممتاز عن النادي الأهلي بعد تعادل الأخير أمس أمام نادي طلائع الجيش.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك اليوم أمام النادي المصري 2 28/4/2022 - 1:10 م

ومن المتوقع أن يلعب البرتغالي جزوالدو فيريرا المدير الفني الحالي لنادي الزمالك بخطة 4-3-3  ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع:  أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري 2021 – 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور- محمد أشرف روقة.

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – بوسف أوباما.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك اليوم أمام النادي المصري 1 28/4/2022 - 1:10 م

ويدرس البرتغالي الاعتماد على بوسف أوباما في مركز رأس الحربة نظرا لتراجع مستوى عمر السعيد وعدم اقتناع المدير الفني بسيف الدين الجزيري واحتمالية رحيله عن النادي الموسم المقبل  مما يضع البرتغالي في ورطة.

وتتميز مواجهات نادي الزمالك مع النادي المصري بالقوة والندية حيث انتهت مباراة الموسم الماضي بفوز للزمالك في الدقيقة الأخيرة وانتهت المباراة بنتيجة 3-2 ، أما تاريخيا فالتقى الفريقين 111 مرة فاز فيها الزمالك ب 68 مباراة بينما فاز المصري في 22 مباراة وحسم التعادل  28 مواجهة بينهما .

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة من 15 مباراة بينما يقع النادي المصري في المركز التاسع برصيد 19 نقطة من 13 مباراة ، فهل يستطيع الزمالك الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز أم أن النادي المصري قادر على تحقيق المفاجأة كما فعل وفاز على النادي الأهلي  في المباراة التي جمعت بينهما هذا الموسم .

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شهيرة شوقي

كاتبة صحفية بموقع نجوم مصر خريجة كلية تربية



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