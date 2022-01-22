الحزم يواجه الرائد سعيًا لإيقاف إنتصارته بالدوري السعودي

آياتي خيري

تستعد الملاعب السعودية وجمهور كرة القدم السعودية لمباراة من العيار الثقيل وذلك عندما يلتقي نادي الحزم الذي يتذيل الترتيب مع نادي الرائد العريق وصاحب المركز السابع.

نتيجة مباراة التعاون والحزم اليوم في الدوري السعودي

مباراة اليوم هامة جدًا للطرفين فالرائد يسعى لتعزيز موقفه والزحف نحو المراكز المتقدمة بينما يسعى الحزم للتحرك من مزيلة الدوري وكذلك تقليل فارق المباريات بينه وبين الرائد.

الجدير بالذكر أن الرائد والحزم تقابلا من قبل في 11 مناسبة سابقة كان للرائد نصيب الأسد فيها حيث فاز في 6 مواجهات بينما فاز الحزم في مواجهتين فقط، وكان التعادل حاضرًا في مناسبتين.

ويتواجد الحزم في المركز الاخير برصيد 11 نقطة بينما يأتي الرائد في المركز السابع برصيد 24 نقطة  فلمن ستكون الغلبة اليوم؟

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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