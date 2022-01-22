الحزم يواجه الرائد سعيًا لإيقاف إنتصارته بالدوري السعودي

تستعد الملاعب السعودية وجمهور كرة القدم السعودية لمباراة من العيار الثقيل وذلك عندما يلتقي نادي الحزم الذي يتذيل الترتيب مع نادي الرائد العريق وصاحب المركز السابع.

مباراة اليوم هامة جدًا للطرفين فالرائد يسعى لتعزيز موقفه والزحف نحو المراكز المتقدمة بينما يسعى الحزم للتحرك من مزيلة الدوري وكذلك تقليل فارق المباريات بينه وبين الرائد.

الجدير بالذكر أن الرائد والحزم تقابلا من قبل في 11 مناسبة سابقة كان للرائد نصيب الأسد فيها حيث فاز في 6 مواجهات بينما فاز الحزم في مواجهتين فقط، وكان التعادل حاضرًا في مناسبتين.

ويتواجد الحزم في المركز الاخير برصيد 11 نقطة بينما يأتي الرائد في المركز السابع برصيد 24 نقطة فلمن ستكون الغلبة اليوم؟