موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اللاعب وليد سليمان، مهاجم الفريق ليكون بديلًا لمحمد مجدي قفشة، الذي يغيب عن مباراة فريقه أمام نادي يونيون سبورتيف جيندراماري، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري، بسبب عقد قرانه.

ويغيب عن الأهلي أيضًا في مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل النيجر، جميع الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولية التي أرسلها النادي للاتحاد الأفريقي.

وسوف يعتمد موسيماني، على الكتيبة القديمة للمارد الأحمر، ومن المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية

خط الهجوم: وليد سليمان – حسين الشحات – محمود كهربا

رأس حربة: محمد شريف

على أن يكون هناك فرصة لمشاركة الثلاثي: صلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، وحمدي فتحي في شوط المباراة الثاني أو البدء أساسيًا على حساب أحد اللاعبين المذكورين في التشكيل المتوقع.