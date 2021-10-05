إدارة الأهلي تحسم مصير موسيماني.. والإعلان الرسمي خلال ساعات

أعلنت مصادر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء حسمت مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لإنهاء حالة الجدل المثارة مؤخرًا حول رحيله.

وحسمت إدارة المارد الأحمر ملف تجديد عقد موسيماني، حيث تم الاتفاق على تجديد العقد لمدة موسمين بعد المفاوضات التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا خلال الساعات المقبلة.

وجاء قرار التجديد لمدة موسمين بعد مفاوضات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة مع موسيماني على مدار الأيام الماضية التي شهدت الكثير من الجدل، وتردد أنباء حوله رحيله إلى أحد الأندية الخليجية.

الجدير بالذكر أن عقد موسيماني مع النادي الأهلي ينتهي في يونيو 2022، ويرغب الأهلي في توفير المزيد من الاستقرار نظرًا لتلاحم البطولات التي يشارك فيها الفريق وبدء الموسم الجديد.

وتولى موسيماني مسئولية تدريب الأهلي في 30 سبتمبر 2020، خلفًا للمدرب المنتهي مدة عقده السويسري رينيه فايلر، وقاد الفريق بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا موسم 2019/ 2020 في نهائي القرن أمام الزمالك، ثم لقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش، ثم برونزية كأس العالم للأندية في 2020، ثم كأس السوبر الإفريقي 2020، ثم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخ الأهلي أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في 2020/ 2021.