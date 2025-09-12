صدمة للطاليان.. إيطاليا مهددة بخسارة يورو 2032 لهذه الأسباب

في مفاجأة من العيار الثقيل أكد جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن بلاده قد تخسر فرصة استضافة بطولة يورو 2032 بشكل مشترك مع تركيا، إذا لم تُنجز مشاريع بناء وتجديد الملاعب بالسرعة المطلوبة.

تصريحات جرافيينا

وقال جرافينا في تصريحات لمجلة “فورتشن إيطاليا”: “لقد قمنا بتشييد أو تجديد ستة ملاعب فقط خلال 15 عامًا، مقارنة بـ12 في فرنسا و33 في تركيا. إيطاليا تتخلف عن الركب، ونخاطر بإهدار فرصة تاريخية”.

وفي وقت سابق، حصلت إيطاليا على حقوق الاستضافة المشتركة للبطولة، ما يتطلب تجهيز خمسة ملاعب فقط بدلاً من عشرة، لكن البيروقراطية المعقدة لا تزال تشكل عائقًا أمام تشييد أو تحديث الملاعب.

ونوه جرافينا إلى أن آخر طفرة حقيقية في بناء الملاعب تعود إلى استضافة كأس العالم 1990، مضيفًا: “بطولة يورو 2032 تمثل فرصة لا تُعوّض لتطوير بنيتنا التحتية. القطاع الخاص جاهز للاستثمار، لكننا بحاجة إلى دعم حكومي وتبسيط الإجراءات. بدون مفوض قادر على تسريع العملية، سنفقد هذه الفرصة”.

موعد الحسم

ويقترب الموعد الحاسم لملف ملعب سان سيرو في ميلانو، حيث يسعى قطبا المدينة، إنتر وميلان، إلى شراء الأرض وبناء ملعب جديد قبل هدم “جوزيبي مياتزا”. إلا أن المجلس المحلي لم يمنح موافقته بعد، فيما يطالب البعض بإعادة تطوير الملعب الحالي، وهو خيار معقد بالنظر إلى استضافة فريقين يلعبان بمعدل مرتين أسبوعيًا.

وتحدث جرافينا عن الوضع الفني للأزوري بعد إقالة المدرب لوتشيانو سباليتي في يونيو الماضي، وتعيين جينارو جاتوزو خلفًا له، مؤكدًا:

“نحن جميعًا ضحايا للنتائج. حين يخسر المنتخب، تتحول كل الأمور إلى مأساة، رغم النجاحات التي يحققها الاتحاد في مجالات أخرى مثل الاستدامة”.

ومن المقرر أن تستضيف إيطاليا وتركيا بشكل مشترك بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2032″، وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا في أكتوبر 2023. يُعتبر هذا التعاون أول استضافة مشتركة للبطولة بين دولتين غير متجاورتين جغرافيًا، حيث ستُقام المباريات في خمس مدن من كل دولة، على أن يتم تحديد الملاعب النهائية بحلول أكتوبر 2026 .

ستكون هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها إيطاليا البطولة، بعد نسخ 1968، 1980، وبعض مباريات يورو 2020، بينما تُعد هذه المرة الأولى لتركيا.

من المتوقع أن تُقام البطولة في صيف عام 2032، بمشاركة 24 منتخبًا، حيث ستتأهل إيطاليا وتركيا تلقائيًا كدولتين مضيفتين، بينما ستُحدد بقية المنتخبات عبر التصفيات.