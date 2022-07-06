فضيحة وتلاعُب مكشوف، 187 هدف في مباراتين للتأهُّل إلى الدوري الممتاز بـ”سيراليون”

في عملية تلاعب واضح جداً إلى درجة الاستغراب، وبمباراتين برسم دوري الدرجة الثانية في سيراليون انتهت الأولى بنتيجة 95-0، كما انتهت المباراة الثانية بنتيجة 91-1، وهو ما يعني تسجيل 187 هدف في مجموع المباراتين يوم الأحد الماضي.

187 هدف للتأهُّل إلى الدوري الممتاز

وقرر اتحاد سيراليون لكرة القدم (SLFA) فتح تحقيق في تلك النتائج التي سُجِّلت يوم الأحد الماضي ضمن التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز في البلاد، حيث فاز فريق “كاهونلا رينجرز” على فريق “لومبيبو يونايتد” بنتيجة 95 – صفر، بينما فاز فريق “غولف إف سي” على “كوكويما لبنان” بنتيجة 91-1، حيث تم تسجيل أعلى النتائج في تاريخ كرة القدم في سيراليون.

مُعظم الأهداف في الشوط الثاني

لم تتوقَّف المفاجآت الغريبة، والتلاعب الواضح عند هذا الحد، فقد تمَّ تسجيل أكبر قدر من أهداف المباراتين في الشوط الثاني فقط، حيث كانت نتائج الشوط الأول 2-0 و7-1 على التوالي، قبل أن يقرر اتحاد كرة القدم المحلِّي إلغاء تلك النتائج بسبب “الاشتباه في التلاعب بالمباراة”.

رئيس اتحاد الكُرة: الأمر مُحرج للغاية

وأكَّد “توماس دادي بريما” رئيس اتحاد كرة القدم في سيراليون لـ”بي بي سي سبورت أفريكا”: أنَّه “لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي، ونرى وضعاً محرجاً كهذا يمر دون عقاب”.

موضحاً أنَّ الاتحاد السيراليوني قد بدأ تحقيقاً فورياً بالنتائج، مشدداً على ضرورة مُحاسبة جميع المسؤولين عن هذا الأداء المتواضع، والتعامل مع جميع الذين تثبت إدانتهم وفقاً للقوانين وتقديمهم إلى لجنة مكافحة الفساد في البلاد.

وأشار اتحاد الكرة أنَّ التحقيقات سوف تشمل جميع اللاعبين والمسؤولين في الأندية الأربعة المعنية، إضافة إلى المسؤولين عن المباراتين ومسؤولي اتحاد كرة القدم في المنطقة الشرقية.