15 مليون ريال قيمة انتقال فهد المولد للشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي، الحصول على خدمات اللاعب فهد المولد، لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف اتحاد جدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، وفقًا لمصادر خاصة، أن فهد المولد سيحصل على 5 ملايين ريال في الموسم الواحد.

ونوهت المصادر لصحيفة الاقتصادية أن قيمة انتقال فهد المولد إلى صفوف الشباب، بلغت نحو 15 مليون ريال سعودي.

وقال فهد المولد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس الأحد “لكل بداية نهاية.. ولكل نهاية حكاية ورواية.. وما بين البداية والنهاية فصول من العشق والفخر والهيام”.

وتابع المولد “الليلة انتهى عقدي مع النادي الذي عشقته وتشرفت بخدمته بكافة فئاته السنية. الليلة انتهى مشوار مع اتحاد جدة بشكل رسمي”.

ونوه “انتهى عقدي مع العميد كلاعب وستبقى مكانته في قلبي ما حييت، وستظل جماهير اتحاد جدة في قلبي وعلى رأسي وأمامي في جميع محطاتي وما تبقى من حياتي”.

ولفت المولد “الليلة أتشرف بارتداء شعار ناد كبير وغال أيضًا على قلبي.. الليلة أنا ليث ضمن قائمة الليوث، أتشرف وأفخر بالذود عن شعاره، وأسأل الله أن أكون أهلاً لثقة إدارته وجماهيره الكبيرة”.

وزاد فهد المولد عبر موقع تويتر “شكرًا من الأعماق لزملائي ورفاق دربي في كافة الفئات السنية في نادي اتحاد جدة، والذين تشرفت بهم وبمعرفتهم، وشكرًا لأخي الغالي جراح الظفيري والإخوة الأعزاء في شركة F16”.