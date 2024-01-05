10 لاعبين على رادار الأندية الإنجليزية في موسم الانتقالات الشتوية

تعيش الفرق الإنجليزية فترة الانتقالات الشتوية، والتي تُعد فرصة مثالية للأندية لتصحيح الأخطاء في صفوفها عبر التعاقدات واستقطاب اللاعبين المميزين، وذلك من أجل المنافسة بقوة في الأدوار الحاسمة من البطولات المحلية والقارية.

عشر لاعبين محط أنظار الأندية الإنجليزية في الانتقالات الشتوية

ويبدو أن سوق الانتقالات الشتوية ستعيش انتعاشة، حيث تسعى بعض الأندية لدعم صفوفها للعودة أكثر قوة.

ومع فتح فترة الانتقالات الشتوية، تسعى الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي إلى تدعيم صفوفها بلاعبين جيدين يضيفون مزيداً من العمق إلى تشكيلتهم و يساعدونهم على إنهاء الموسم الكروي بأفضل شكل ممكن.

ومن خلال هذه الفترة تتطلع هذه الأندية إلى تعزيز صفوفها في فترة الميركاتو الشتوي، وذلك مع اقتراب فترة الحسم في الموسم الجاري، ومعاناة الكثير من الفرق من الإصابات والغيابات.

حيث أن التعاقدات الشتوية لم تعد رفاهية بل أصبحت ضرورة قصوي تسعى إليها جميع الفرق من أجل حصد الألقاب، وللعلم فسوف تستمر فترة الانتقالات الشتوية لمدة شهر فقط، حتى تُغلق في تمام الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس 1 فبراير (شباط) 2024.

مجلة «الغارديان» تلقي الضوء من خلال هذا المقال على عدد من اللاعبين الذين من المحتمل أن يكون الطلب عليهم كبيراً، بما في ذلك مهاجم جديد مكسيكي الأصل حطم الأرقام القياسية خلال هذا الموسم.

سيرهو غيراسي (شتوتغارت)

حطم المهاجم الغيني الدولي رقما قياسيا في بداية الموسم الحالي للدوري الألماني الممتاز بتسجيله 14 هدفاً في أول ثماني مباريات، وهو الأمر الذي جذب أنظار جميع الأندية في أوروبا.

حيث تشير تقارير إلى أن مانشستر يونايتد ونيوكاسل، وعددا من الأندية الإنجليزية الأخرى، قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الذي انضم إلى شتوتغارت بشكل دائم قادما من رين الصيف الماضي بعد أن انتقل إلى النادي الألماني في البداية على سبيل الإعارة.

حيث لم يخف شتوتغارت حقيقة أن هناك شرطا جزائيا في عقد اللاعب بقيمة 17.5 مليون يورو، وقد يضطر النادي إلى بيعه لكي يستفيد منه ماليا بعد أن أشار ممثلو اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً إلى أنه سوف يكون حريصاً على الرحيل إذا تلقى عرضا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

واللاعب كالفين فيليبس والذي يلعب ضمن صفوف مانشستر سيتي الانجليزي

فلا يزال المدير الفني لمانشستر سيتي، جوسيب غوارديولا، غير مقتنع بأداء كالفين فيليبس بعد مرور عام ونصف على انتقال اللاعب إلى ملعب الاتحاد.

وفي هذه الفترة يسعى فيليبس بشدة للانتقال إلى ناد آخر حتى يعود للمشاركة في المباريات، وقد قيل له في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إنه يمكنه الرحيل «إذا قرر القيام بذلك».

وذلك في ظل رغبته الكبيرة في الانضمام لقائمة المنتخب الإنجليزي المشارك في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024، وبعد مشاركته لمدة 89 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

فقد أدرك اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً أن الحل الوحيد هو الرحيل عن النادي الفائز بالثلاثية التاريخية والذي كان قد انضم إليه قادما من ليدز يونايتد مقابل مبلغ أولي قدره 42 مليون جنيه إسترليني.

حيث ترغب فرق نيوكاسل وكريستال بالاس ويوفنتوس في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

سانتياغو خيمينيز (فينورد)

حيث قد سجل المهاجم المكسيكي خيمينيز 31 هدفًا في الدوري الهولندي الممتاز خلال عام، محطمًا الرقم القياسي المسجل باسم لويس سواريز، وحصل على جائزة أفضل لاعب في العام من مجلة «فوتبال إنترناشيونال» الهولندية.

ومن المتوقع أن ينتقل خيمينيز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أبدت أندية توتنهام وتشيلسي و ارسنال وفولهام اهتمامًا بالتعاقد معه. ويطلب فينورد، بطل الدوري الهولندي، نحو 60 مليون جنيه إسترليني للبيع.

وُلد خيمينيز في الأرجنتين، لكنه نشأ في المكسيك بعد أن انتقل والده، كريستيان، إلى هناك للعب كرة القدم.

إيفان توني (برينتفورد)

حيث قد عاد المهاجم الإنجليزي إيفان توني للتدريبات منذ منتصف سبتمبر، بعد إيقافه لمدة ثمانية أشهر بسبب انتهاكه قواعد المراهنات.

ينتهي إيقاف توني في 16 يناير، لكن مستقبله مع برينتفورد غير واضح، حيث اعترف المدير التقني للفريق بأنه قد ينتقل إلى نادٍ آخر.

أبدى آرسنال وتشيلسي وتوتنهام اهتمامًا بالتعاقد مع توني، الذي سجل 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يطلب برينتفورد 100 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع توني، وهو مبلغ قد يكون مبالغًا فيه بالنسبة للأندية التي ترغب في ضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المتوقع أن ينخفض هذا المبلغ بشكل كبير بحلول الصيف المقبل، حيث يقترب عقد توني من نهايته.

فيكتور غيوكيرس (سبورتنغ لشبونة)

قاد المهاجم السويدي فيكتور غيوكيرس نادي كوفنتري سيتي للوصول إلى ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي، لكنه يقود الآن سبورتنغ لشبونة للصدارة في الدوري البرتغالي الممتاز.

سجل فيكتور غيوكيرس، البالغ من العمر 25 عامًا، 17 هدفًا في 20 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو رقم مذهل جعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى، بما في ذلك آرسنال وتشيلسي وميلان.

يُعتقد أن الشرط الجزائي في عقد فيكتور غيوكيرس يبلغ 100 مليون يورو، وهو مبلغ كبير، لكن هذا لم يمنع الأندية من التفكير في ضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

أندريه (فلومينينسي)

كان فولهام أول من قدم عرضًا للاعب خط وسط المنتخب البرازيلي المتألق أندريه، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك، قد يتغير هذا في الأسابيع المقبلة، حيث يُقال أن ليفربول ومانشستر يونايتد يراقبان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن كثب.

كان أندريه لاعبًا أساسيًا في صفوف فلومينينسي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي، حيث قدم أداءً رائعًا.

وقال اللاعب البرازيلي: «أشاهد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، واللعب هناك بمثابة حلم كبير بالنسبة لي، أنا أركز على إنهاء الموسم الحالي مع فلومينينسي، لكن حلمي واضح وهو أن أكون لاعباً في الدوري الإنجليزي الممتاز».

جادون سانشو (مانشستر يونايتد)

يبدو أن جادون سانشو سيرحل عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث لا يحظى بالثقة من المدير الفني الجديد إريك تن هاغ.

سوف يسعى مانشستر يونايتد إلى بيع سانشو بمبلغ مرتفع، لكن من المرجح أن يرحل اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ترغب أندية لايبزيغ وباير ليفركوزن وبرشلونة ويوفنتوس في ضم سانشو، كما عرض اللاعب على أندية سعودية خلال رحلة مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد جون مورتوغ إلى هناك مؤخراً.

أوقف مدافع بورنموث لويد كيلي مفاوضات تجديد عقده، الذي ينتهي الصيف المقبل، وسط اهتمام من ليفربول وتوتنهام.

تلقى كيلي، البالغ من العمر 25 عامًا، عرضًا لتجديد عقده مع بورنموث بمقابل مادي كبير، لكنه قرر تأجيل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

وقال المدير الفني لبورنموث أندوني إيراولا: «سنرى ما يقدمه لنا سوق الانتقالات، كمدير فني، لا أريد أن أخسر جهوده، لكنك لا تعرف أبدًا ما الذي يمكن أن يحدث عندما تبدأ فترة الانتقالات، أعتقد أنه يتعين على اللاعبين أنفسهم اتخاذ القرارات الخاصة بهم».

يُعتقد أن كيلي يفضل الانتقال إلى نادٍ أكبر، حيث يسعى ليفربول وتوتنهام للتعاقد معه.

في غضون ذلك، لا يرغب بورنموث في السماح لهدافه دومينيك سولانكي بالرحيل رغم اهتمام آرسنال ووستهام بضم اللاعب، الذي وقع عقدًا جديدًا مع بورنموث في سبتمبر الماضي.

آرون رامسديل (آرسنال)

من المتوقع أن يطلب آرون رامسديل، حارس مرمى آرسنال، الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح ديفيد رايا.

شارك رامسديل في خمس مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما شارك رايا في 20 مباراة.

يريد تشيلسي ونيوكاسل التعاقد مع رامسديل على سبيل الإعارة، حيث تعرضا لإصابات في حراسيهما الأساسيين.

انضم رامسديل إلى قائمة المنتخب الإنجليزي في آخر معسكر له، لكنه لم يشارك في مباراة المنتخب أمام أستراليا.

يدرك رامسديل أنه بحاجة إلى المشاركة بانتظام إذا أراد أن يكون في قائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

سجل المهاجم المكسيكي 31 هدفاً في الدوري الهولندي الممتاز خلال الـ12 شهراً الماضية (أ.ف.ب)

لامين كامارا (ميتز)

لفت اللاعب السنغالي الشاب فامارا كامارا الأنظار في جميع أنحاء أوروبا بمستوياته الرائعة، بعد انضمامه إلى نادي ميتز الفرنسي في فبراير الماضي.

وحصل كامارا، البالغ من العمر 19 عاماً، على جائزة أفضل لاعب أفريقي شاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الشهر الحالي، بعد أن تم اختياره أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين التي فازت بها السنغال في يناير الماضي، ثم أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً في مارس.

ويشبه الكثيرون كامارا بالنجم البلجيكي كيفين دي بروين ولاعب خط وسط ريال مدريد توني كروس، حيث يمتلك مهارات فنية عالية وقدرة على التحكم في الكرة وصناعة اللعب.

وبحسب تقارير صحفية، يحظى كامارا باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، بما في ذلك برايتون وتشيلسي.

كما يحظى لاعب أكاديمية «جينيراشن فوت» السنغالية، بابي داودا ديونغ، البالغ من العمر 17 عاماً، باهتمام تشيلسي، ومن المتوقع أن يتعاقد معه النادي اللندني في المستقبل القريب.

وفي نفس السياق، يحظى لاعب أكاديمية «جينيراشن فوت»، أمارا ضيوف، البالغ من العمر 15 عاماً والذي لعب أول مباراة دولية له في سبتمبر الماضي، باهتمام العديد من الأندية الأوروبية.