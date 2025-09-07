10 إنتقالات نارية بسبب مونديال الأندية .. تعرف عليها

إحتل اللاعب وسام أبو علي مهاجم منتخب فلسطين والفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق، مكانًا ضمن قائمة 10 لاعبين انتقلوا إلى أندية كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة عقب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوج بلقبها نادي تشيلسي الإنجليزي.

بيان رسمي من “فيفا”

وعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر موقعه الرسمي قائلًا، “كانت بطولة كأس العالم بمثابة نقطة انطلاق لعدد لا يُحصى من اللاعبين لتحقيق انتقالات كبيرة، بعد تقديم أداء مذهل على الساحة العالمية، ولم يختلف الأمر في كأس العالم للأندية 2025، حيث حقق العديد من نجوم البطولة انتقالات كبيرة بعد أن لفتوا الأنظار في الولايات المتحدة”.

وتابع بيان “فيفا”، “كان المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي محط اهتمام كبير قبل انطلاق البطولة العالمية، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، العديد من الأهداف لصالح الأهلي”.

وأضاف البيان، “واصل ترك بصمته على الساحة العالمية، مسجلًا ثلاثية في التعادل المثير 4-4 لفريق المارد الأحم مع بورتو، على الرغم من أن هذا لم يكن كافيًا لتأهلهم إلى الأدوار الإقصائية، وبعد ذلك بوقت قصير، تحوّلت رحلة لمرة واحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقامة دائمة، حيث انضم لصفوف كولومبوس كرو ، وظهر المهاجم الفلسطيني للمرة الأولى مع فريقه الجديد خلال الهزيمة 2-1 أمام نيو إنجلاند ريفولوشن، في شهر أغسطس”.

الجدير بالذكر أن إدارة الأهلي قد أعلنت انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو مقابل 7.5 مليون دولار يتم تسديدها على 3 دُفعات، بواقع 3 ملايين دولار فور انتقال اللاعب ثم يتم تسديد 4 ملايين دولار على دُفعتين.

10 نجوم في كأس العالم للأندية انتقلوا إلى أندية كبرى

1.وسام أبو علي: من الأهلي إلى كولومبوس كرو

2.جون أرياس: من فلومينينسي إلى وولفرهامبتون

3.ألفارو كاريراس: من بنفيكا إلى ريال مدريد

4.كينجسلي كومان: من بايرن ميونخ إلى النصر السعودي

5.نيلسون ديوسا: من مونتيري إلى ريال مدريد

6.أوسكار غلوخ: من سالزبورج إلى أياكس

7.إيجور جيسوس: من بوتافوجو إلى نونتينجهام فورست

8.دورجيليس نيني: من سالزبورج إلى فناربخشة

9.ريتشارد ريوس: من بالميراس إلى بنفيكا

10.ويسلي: من فلامينجو إلى روما