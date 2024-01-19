“1/2” ملخص مباراة  العراق واليابان اليوم الجمعة 2024/1/19 في كأس آسيا

انتهت مباراة المنتخب العراقي أمام منتخب اليابان، حيث نجح اسود الرافدين في اقتناص النقاط الثلاث من منتخب اليابان، بعد أن قدم العراق مباراة قوية اليوم في مواجهة اليابان، لذلك يرغب الجمهور في مشاهدة ملخص واهداف مباراة العراق اليوم شد اليابان والتي انطلقت الساعة 14.30 بتوقيت الدوحة وسط حضور جماهيري كبير.

العراق ضد اليابان

الشوط الأول

نجح منتخب العراق في فرض سيطرة كاملة خلال الشوط الأول والوصول إلى ما يريده بعد إحرازه للهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق أيمن حسين، قبل أن يعود المنتخب الياباني للسيطرة وتهديد مرمى العراق، ولكن نجح منتخب العراق من خلال لاعبه المتألق أيمن حسين من إحراز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول:

الساعة 14.30 انطلاق المباراة بين العراق واليابان.

الدقيقة 5 أيمن حسين يسجل الهدف الأول لمنتخب العراق.

الدقيقة 15 مرت ربع ساعة ولازال التفوق عراقي.

الدقيقة 30 سيطرة عراقية وسط محاولات للمنتخب الياباني من أجل التعادل.

الدقيقة 40 محاولات يابانية من أجل العودة وسط دفاع عراقي قوي.

الدقيقة 45+ 4 منتخب العراق يسجل الهدف الثاني عن طريق أيمن حسين.

الشوط الثاني

تستمر الأداء متباين في الشوط الثاني وسط هجمات يابانية من أجل إحراز هدف تقليص الفارق، وبالرغم من احتساب ركلة جزاء، إلا أن الفار تدخل وألغى ركلة الجزاء، لاستمرار النتيجة هدفين دون مقابل، قبل أن يعدل اليابان في الوقت الضائع.

الساعة 15.40 انطلاق الشوط الثاني من مباراة العراق واليابان.

الدقيقة 15 الشوط الثاني حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء اليابان والفار يلغيها.

الدقيقة 20 في الشوط الثاني النتيجة هدفين دون مقابل للمنتخب العراقي وسط محاولات يابانية.

الدقيقة 35 الشوط الثاني استحواذ سلبي ياباني على نصف الملعب دون خطورة على مرمى العراق.

الدقيقة 45+ 3 الياباني واتاروا يحرز هدف تقليل الفارق لمنتخب اليابان.

الدقيقة 45+ 7 الشوط الثاني نهاية المباراة بفوز منتخب العراق بهدفين مقابل هدف.

ترتيب مجموعة العراق واليابان

تضم المجموعة الرابعة من كأس آسيا 4 منتخبات من بينهم العراق واليابان وإندونيسيا وفيتنام، وبعد نهاية مباراة العراق ضد اليابان يأتي ترتيب مجموعة العراق في آسيا كالتالي: