موناكو تستعد لقرعة بطولات أوروبا 2025/2026.. موعد السهرة الكروية ذات العيار الثقيل

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث يُقيم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرعة بطولاته القارية للموسم الجديد 2025/2026 بمدينة موناكو الفرنسية، في حدث يعد بمثابة انطلاقة مشتعلة للموسم الأوروبي.

دوري أبطال أوروبا أولاً

الموعد: الخميس 28 أغسطس 2025 – السادسة مساءً بتوقيت وسط أوروبا وهي ماتعادل السابعة في مصر.

الفرق: 36 نادياً مقسمة على 4 مستويات وفق التصنيف القاري.

القواعد: لا مواجهات بين أندية من نفس الاتحاد الوطني أو أكثر من ناديين من الدولة نفسها.

الجدول: إعلان رسمي للمباريات بحد أقصى 30 أغسطس.

عرض استثنائي لليوروباليج ودوري المؤتمرات

التاريخ: الجمعة 29 أغسطس 2025 – الواحدة ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا.

التميز: للمرة الأولى تُجرى قرعتا الدوري الأوروبي والمؤتمرات الأوروبية في عرض واحد بنظام رقمي كامل يكشف المباريات تدريجيًا للحفاظ على عنصر المفاجأة.

الجدول النهائي: يصدر رسميًا يوم 31 أغسطس.

شفافية تكنولوجية تحت المجهر

السحب الرقمي، الذي أثبت نجاحه في النسخة الماضية، تم تطويره بواسطة شركة AE Live ويخضع لرقابة دقيقة من شركة التدقيق العالمية إرنست ويونغ لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.

تنقل القرعة مباشرة عبر الموقع الرسمي UEFA.com ليتمكن الملايين من الجماهير حول العالم من معرفة طريق أنديتهم في دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمرات الأوروبي فورًا.