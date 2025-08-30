يويفا يكشف سبب تغيير موعد نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة

إتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قرارًا بتقديم موعد المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025 – 2026 لمدة ثلاث ساعات.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في بيان صادر أن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الذي سيقام في “بودابست” بالمجر، سينطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 30 مايو 2026، بدلاً من الساعة العاشرة مساء، وذلك بهدف تأمين تجربة أفضل للمشجعين والفرق والمدينة المستضيفة.

وقال “يويفا”، “هدفنا هو جعل يوم المباراة تجربة ممتعة حقًا لكل من يريد أن يكون جزءًا من الإثارة، مع خلق أجواء مرحبة تُسهل حضور العائلات والأطفال لأهم مباراة للأندية في الموسم”.

ومن المعروف أن باريس سان جيرمان الفرنسي هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما توج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على الإنتر الإيطالي بخماسية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب “ميونخ أرينا” معقل نادي بايرن ميونخ الألماني، بينما يعتبر ريال مدريد النادي الأكثر فوزاً باللقب، حيث فاز بالبطولة 15 مرة.

ويمكن القول أن هذه النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا التي تشهد إقامة مرحلة الدوري بدلاً من دور المجموعات، والتي مجموعة موحدة تضم 36 ناديا بزيادة 4 أندية عن النظام القديم.

وبحسب الصيغة الجديدة، يخوض كل ناد 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، 4 منها داخل ملعبه، و4 أخرى خارج قواعده، مما يعني إلغاء مباريات الذهاب والعودة، بينما سيتم تقسيم تلك الفرق على 4 أوعية، وسيواجه كل فريق خصمين من كل وعاء، أحدهما على أرضه والآخر خارجه، وفقًا للقواعد المنصوص عليها.

وفي أعقاب 8 جولات، تتأهل الأندية الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، في حين تلعب الأندية بين المراتب 9 و24 مباريات الملحق (ذهاباً وإياباً) لتسفر عن 8 متأهلين إضافيين لثمن النهائي، وفي المقابل ستودع الأندية أصحاب المراكز الـ12 الأخيرة سباق البطولة.