يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي

ودع نادي يوفنتوس الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي ولكن هذه المرة على يد فريق بورتو البرتغالي بعد احتساب الهدف في ملعب المنافس بهدفين، وودع يوفنتوس البطولة القارية على الرغم من فوزه بثلاثة اهداف مقابل هدفين بعد جدل تحكيمي كبير اجتاح المتابعين والمشجعين.

سجل سيرخيو أوليفيرا هدفي بورتو في الدقائق 19 و115، وسجل فريديركو كييزا هدفين ليوفنتوس في الدقائق 49 و63، وسجل الفرنسي أدريان رابيو هدف المباراة الثالث لليوفي في الدقيقة 117، وشهدت المباراة طرد الدولي الإيراني مهدي طارمي لاعب بورتو في الدقيقة 54.

وبخسارة يوفنتوس للمباراة بمجموع اللقائين يكون بذلك قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي، وكان يوفنتوس قد خسر الموسم الماضي أمام ليون الفرنسي مودعاً البطولة من دور الـ 16.