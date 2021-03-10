يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي

بواسطة أحمد الفاضل

ودع نادي يوفنتوس الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي ولكن هذه المرة على يد فريق بورتو البرتغالي بعد احتساب الهدف في ملعب المنافس بهدفين، وودع يوفنتوس البطولة القارية على الرغم من فوزه بثلاثة اهداف مقابل هدفين بعد جدل تحكيمي كبير اجتاح المتابعين والمشجعين.

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي 3 10/3/2021 - 1:00 ص

سجل سيرخيو أوليفيرا هدفي بورتو في الدقائق 19 و115، وسجل فريديركو كييزا هدفين ليوفنتوس في الدقائق 49 و63، وسجل الفرنسي أدريان رابيو هدف المباراة الثالث لليوفي في الدقيقة 117، وشهدت المباراة طرد الدولي الإيراني مهدي طارمي لاعب بورتو في الدقيقة 54.

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي 1 10/3/2021 - 1:00 ص

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وبخسارة يوفنتوس للمباراة بمجموع اللقائين يكون بذلك قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي، وكان يوفنتوس قد خسر الموسم الماضي أمام ليون الفرنسي مودعاً البطولة من دور الـ 16.

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي 2 10/3/2021 - 1:00 ص

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


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