يوفنتوس يكتسح ساليرنيتانا بسداسية ويصعد للدور ربع النهائي لكأس إيطاليا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفينتوس الانتصار على نادي ساليرنيتانا بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار بطولة كأس إيطاليا، وبهذا الفوز فإن نادي يوفنتوس قد تأهل للدور ربع النهائي.

ملخص مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا

وقد أقيمت مباراة يوفنتوس و ساليرنيتانا يوم الخميس الموافق 4 يناير، وانتهت المباراة بفوز اليوفي بسداسية.



وجاءت أهداف فريق يوفنتوس في مرمى فريق ساليرنيتانا عن طريق كل من:

فابيو ميرتي ’12، أندريا كامبياسو ’34، دانييلي روغاني ’54، المدافع في مرماه ’75، كينان يلدز ’88، تيموثي ويا ’91.

موعد مباراة يوفنتوس القادمة

وبعد الفوز بسداسية على فريق ساليرنيتانا، يصعد نادي يوفنتوس للدور ربع النهائي من كأس إيطاليا لمواجهة فريق فروزينوني، يوم الخميس الموافق 11 من شهر يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الدور ربع النهائي على ملعب نادي يوفنتوس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.