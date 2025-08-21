أخبار الرياضة

يوفنتوس يرفض عرض سعودي لضم نجمه ويغلق الباب أمام الصفقة

آياتي خيري

أثار نادي يوفنتوس الإيطالي جدلًا واسعًا في سوق الانتقالات الصيفية بعدما رفض عرضًا مغريًا من نادي الأهلي السعودي للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي مانويل لوكاتيلي مقابل 25 مليون يورو.

يوفنتوس ضد أتالانتا

قرار البيانكونيري جاء ليؤكد تمسكه بالنجم الإيطالي كجزء محوري في مشروعه الجديد تحت قيادة المدرب إيجور تيودور، في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي مساعيه الحثيثة لتدعيم خط الوسط بلاعب عالمي قبل إغلاق الميركاتو.

يوفنتوس يغلق الباب أمام انتقال لوكاتيلي

أفادت تقارير الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو أن إدارة يوفنتوس رفضت رسميًا العرض السعودي، مشيرة إلى أن لوكاتيلي يعد أحد الأعمدة الأساسية في خطة إعادة بناء الفريق، وأن رحيله غير وارد هذا الصيف.

ويتميز اللاعب بثبات كبير في الأداء وذكاء تكتيكي يجعله عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه في وسط ملعب السيدة العجوز.

بعد فشل صفقة لوكاتيلي، حوّل الأهلي اهتمامه إلى لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا، حيث تجري مفاوضات مستمرة بين الطرفين. ورغم التقدم في المفاوضات، إلا أن زكريا لم يمنح موافقته النهائية حتى الآن على الانضمام.

مستقبل خط الوسط بين يوفنتوس والأهلي

بهذا القرار، قطع يوفنتوس الطريق نهائيًا على أي محاولات لضم مانويل لوكاتيلي، فيما يسعى الأهلي السعودي لتأمين صفقات بديلة تليق بمشروعه الطموح في دوري روشن، قبل أن يُغلق باب الانتقالات الصيفية.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.