يوفنتوس يرفض عرض سعودي لضم نجمه ويغلق الباب أمام الصفقة

أثار نادي يوفنتوس الإيطالي جدلًا واسعًا في سوق الانتقالات الصيفية بعدما رفض عرضًا مغريًا من نادي الأهلي السعودي للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي مانويل لوكاتيلي مقابل 25 مليون يورو.

قرار البيانكونيري جاء ليؤكد تمسكه بالنجم الإيطالي كجزء محوري في مشروعه الجديد تحت قيادة المدرب إيجور تيودور، في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي مساعيه الحثيثة لتدعيم خط الوسط بلاعب عالمي قبل إغلاق الميركاتو.

يوفنتوس يغلق الباب أمام انتقال لوكاتيلي

أفادت تقارير الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو أن إدارة يوفنتوس رفضت رسميًا العرض السعودي، مشيرة إلى أن لوكاتيلي يعد أحد الأعمدة الأساسية في خطة إعادة بناء الفريق، وأن رحيله غير وارد هذا الصيف.

ويتميز اللاعب بثبات كبير في الأداء وذكاء تكتيكي يجعله عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه في وسط ملعب السيدة العجوز.

بعد فشل صفقة لوكاتيلي، حوّل الأهلي اهتمامه إلى لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا، حيث تجري مفاوضات مستمرة بين الطرفين. ورغم التقدم في المفاوضات، إلا أن زكريا لم يمنح موافقته النهائية حتى الآن على الانضمام.

مستقبل خط الوسط بين يوفنتوس والأهلي

بهذا القرار، قطع يوفنتوس الطريق نهائيًا على أي محاولات لضم مانويل لوكاتيلي، فيما يسعى الأهلي السعودي لتأمين صفقات بديلة تليق بمشروعه الطموح في دوري روشن، قبل أن يُغلق باب الانتقالات الصيفية.