يوفنتوس يحدد بديل كييزا بعد إصابته

علي حسني

فى مباراة جمعت بين نادى يوفنتوس ونادى روما بالجوله 21 من الدورى الإيطالى، إصُيب من خلالها لاعب فريق يوفنتوس “كييزا”، بعد إلتحام قوى مع لاعب روما إدى إلى ألتواء ركبة اللاعب وإصُيب اللاعب بقطع أمامى فى الرباط الصليبى، مما سيؤدى غياب اللاعب إلى نهايتة الموسم.

يوفنتوس يحدد بديل كييزا بعد إصابته 1 15/1/2022 - 3:19 م

ويسعى فريق يوفنتوس لإيجاد بديل للاعب كييزا لتعويض مكان اللاعب فى التشكيل الأساسى.

ويتفاوض نادى يوفنتوس مع لاعب ارسنال الأنجليزى أوبامينغ، لاعب المنتخب الجابونى.

ويلعب حالياً أوبامينغ مع منتخب الجابون بكأس أمم إفريقيا المقامه فى الكاميرون.

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ويسعى فريق يوفنتوس التعاقد مع النجم الجابونى أوبامينغ فى هذه الإنتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق وتعويض اللاعب كييزا بعد المستوى الرائع الذى كان يقدمه اللاعب من خلال لعبه مع فريقه يوفنتوس ومنتخب بلاده إيطاليا.

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علي حسني

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